Μεγάλος διαγωνισμός Panini από τα «Χανιώτικα νέα» και το Μουσείο Τυπογραφίας

Γιώργος Δρακάκης
Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου πλησιάζει και τα «Χανιώτικα νέα» μαζί με το Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη & Ελένης Γαρεδάκη χαρίζουν την επίσημη συλλογή αυτοκόλλητων Panini FIFA World Cup 2026!

6 τυχεροί θα κερδίσουν:
• 1 κούτα με 100 φακελάκια Panini FIFA World Cup 2026 (700 αυτοκόλλητα έκαστη)
• 1 επίσημο άλμπουμ συλλογής

Η συνολική αξία των δώρων ξεπερνά τα 780 ευρώ και είναι μια προσφορά του κ. Ράλλη Μπούρη Logistics Manager της εταιρείας Πήγασος Α.Ε., αντιπροσώπου της Panini Greece, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

Για να συμμετέχετε μπείτε στο instagram και:

✅ Like στο post στα @haniotikanea
✅ Follow @haniotikanea
✅ Follow @museum_of_typography
✅ Follow @panini_greece
✅ Κάντε tag έναν φίλο στα σχόλια

📅 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου.

Αναλυτικοί όροι συμμετοχής

  1. Συμμετοχή μπορούν να υποβάλουν φυσικά πρόσωπα.

  2. Η συμμετοχή ισχύει μόνο εφόσον έχουν τηρηθεί όλα τα βήματα όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση του διαγωνισμού.

  3. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέσω πιστοποιημένης πλατφόρμας τυχαίας επιλογής.

  4. Ο νικητής αποδέχεται τη φωτογράφιση ή/και βιντεοσκόπηση κατά την παραλαβή για σκοπούς επιβεβαίωσης και προβολής.

  5. Λογαριασμοί που δεν πληρούν τους όρους συμμετοχής ή δεν αποτελούν πραγματικά/ενεργά προφίλ δύνανται να αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

  6. Το δώρο δεν ανταλλάσσεται και δεν μεταβιβάζεται.

  7. Δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν οι εργαζόμενοι στην Χανιώτικα νέα Α.Ε. και στο Μουσείο Τυπογραφίας

  8. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων συμμετοχής.

Για να συμμετέχετε, επισκεφθείτε τον επίσημο λογαριασμό των Χανιώτικων νέων: @haniotika_nea

