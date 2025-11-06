Μεγάλο ενδιαφέρον για το σεμινάριο για την υγεία, την ευεξία και την μακροζωία της «Δια… Δήμου Μάθησης»

Πολυάριθμο ήταν το κοινό που παρακολούθησε την πρώτη συνάντηση του νέου τρίμηνου σεμιναρίου «Στο Φως της Ιπποκρατικής Σοφίας-Ταξίδι στην Υγεία, την Ευεξία και τη Μακροζωία» στο πλαίσιο του κύκλου «Δια… Δήμου Μάθηση» που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου.

Εισηγήτρια στο σεμινάριο είναι η Ολιστική Ομοιοπαθητικός Δρ. Δήμητρα Τυλλιανάκη η οποία μίλησε για την Ιπποκρατική σοφία καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους η τροφή, η σκέψη και ο τρόπος ζωής μπορούν να οδηγούν σε ισορροπία, ευεξία και μακροζωία. Η Δρ. Τυλλιανάκη υπογράμμισε μεταξύ άλλων τη συνειδητή φροντίδα του εαυτού ως θεμέλιο για μια υγιή και χαρούμενη ζωή.

Η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς την εισηγήτρια για την ανιδιοτελή προσφορά της καθώς και προς το πολυάριθμο κοινό που παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον την πρώτη εισήγηση.

Λόγω της αθρόας συμμετοχής, οι επόμενες συναντήσεις των σεμιναρίων οι οποίες είναι ανοικτές στο κοινό, θα πραγματοποιούνται από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Αμφιθέατρο του 3ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου στην Λ. Δημοκρατίας.