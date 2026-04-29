Μεγάλη συμμετοχή στα δωρεάν τεστ μνήμης στον Δήμο Πλατανιά

Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Πλατανιά, σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Χανίων, πραγματοποίησε με επιτυχία δράση δωρεάν προληπτικού ελέγχου μνήμης στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Πλατανιά στον Ταυρωνίτη. Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε από την κα Άννα Δημοτάκη, Ψυχολόγο MSc, PgD και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Ημέρας, καθώς και από την κα Μαρία Γλυνιαδάκη, Κοινωνική Λειτουργό του Κέντρου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι δημότες που συμμετείχαν εξέφρασαν θετικές εντυπώσεις από τη δράση, υπογραμμίζοντας τη σημασία και την αναγκαιότητα τέτοιων πρωτοβουλιών πρόληψης, ιδιαίτερα για άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε εξειδικευμένες δομές διάγνωσης και υποστήριξης.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, κα Χρυσάνθη Μαραγκουδάκη, εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς την κα Δημοτάκη και την κα Γλυνιαδάκη για την πολύτιμη συμβολή τους, το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Πλατανιά για τη φιλοξενία και ιδιαίτερα τον Διευθυντή κ. Δαρακή, τους εργαζόμενους του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για τη σημαντική τους συμβολή στην άρτια υλοποίηση της δράσης καθώς και τους δημότες που συμμετείχαν, τόσο για την εμπιστοσύνη όσο και για την ανταπόκρισή τους. .

Σε δήλωσή της χαρακτηριστικά ανέφερε: «…Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση αποτελούν βασικούς πυλώνες της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου μας. Μέσα από τέτοιες δράσεις στεκόμαστε δίπλα στους δημότες μας, ενισχύοντας την ενημέρωση και την πρόσβασή τους σε σημαντικές υπηρεσίες υγείας…».

Η δράση αποτέλεσε μια ουσιαστική πρωτοβουλία πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης, η οποία παρουσιάζει ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον.

Ο Δήμος Πλατανιά δεσμεύεται να συνεχίσει και να επεκτείνει αντίστοιχες δράσεις σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, ενισχύοντας την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της νόσου»