Νοέµβριος 2024, σε επίσκεψη στο Ποδηλατοδρόµιο συνοδεία δηµοσιογράφων ο δήµαρχος Χανίων κ. Π. Σηµανδηράκης ανακοινώνει πως το έργο θα παραδοθεί το Μάρτιο του 2025.

Μιλάµε για µια αθλητική εγκατάσταση για την ολοκλήρωση της οποίας ο ∆ήµος Χανίων µπήκε µπροστά, αφού η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού απέτυχε (σε ακόµα ένα έργο στα Χανιά). Οκτώβρης του 2024 η “∆ηµοτική Επιτροπή Χανίων” αποφασίζει να δώσει δύο µήνες παράταση στην παραλαβή του έργου λόγω ευθυνών του ∆Ε∆∆ΗΕ.

Ιανουάριος 2022, υπογραφή συµβάσεων για τη ∆ηµοτική Αγορά Χανίων. Νέες αναφορές του δηµάρχου πως σε δύο χρόνια θα έχουµε µια πλήρως ανακατασκευασµένη Αγορά.

Ζητήµατα µε την αρχαιολογία, αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην εργολαβική εταιρεία και η παράδοση του έργου έχει πάει για την άνοιξη του 2026. Νέες παρατάσεις, άλλα χρονοδιαγράµµατα.

Νοέµβριος 2022 υπογράφεται η σύµβαση για το έργο ανάπλασης των Ταµπακαριών, µε ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 18 µήνες. Οκτώβριος του 2025 και ξεκινάει το τµήµα του έργου που αφορά την Αγία Κυριακή, ενώ το Α΄ τµήµα δεν έχει παραδοθεί ακόµα.

Υπάρχει κάτι πιο επίκαιρο από µια παράφραση της γνωστής παροιµίας “Μεγάλη µπουκιά φάε… χρονοδιαγράµµατα µην δώσεις”;