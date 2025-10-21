menu
22.3 C
Chania
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΕντός εκτός & επί τ' αυτά
Εντός εκτός & επί τ' αυτά

Μεγάλη µπουκιά φάε… χρονοδιαγράµµατα µην δώσεις

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Νοέµβριος 2024, σε επίσκεψη στο Ποδηλατοδρόµιο συνοδεία δηµοσιογράφων ο δήµαρχος Χανίων κ. Π. Σηµανδηράκης ανακοινώνει πως το έργο θα παραδοθεί το Μάρτιο του 2025.
Μιλάµε για µια αθλητική εγκατάσταση για την ολοκλήρωση της οποίας ο ∆ήµος Χανίων µπήκε µπροστά, αφού η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού απέτυχε (σε ακόµα ένα έργο στα Χανιά). Οκτώβρης του 2024 η “∆ηµοτική Επιτροπή Χανίων” αποφασίζει να δώσει δύο µήνες παράταση στην παραλαβή του έργου λόγω ευθυνών του ∆Ε∆∆ΗΕ.
Ιανουάριος 2022, υπογραφή συµβάσεων για τη ∆ηµοτική Αγορά Χανίων. Νέες αναφορές του δηµάρχου πως σε δύο χρόνια θα έχουµε µια πλήρως ανακατασκευασµένη Αγορά.
Ζητήµατα µε την αρχαιολογία, αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην εργολαβική εταιρεία και η παράδοση του έργου έχει πάει για την άνοιξη του 2026. Νέες παρατάσεις, άλλα χρονοδιαγράµµατα.
Νοέµβριος 2022 υπογράφεται η σύµβαση για το έργο ανάπλασης των Ταµπακαριών, µε ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 18 µήνες. Οκτώβριος του 2025 και ξεκινάει το τµήµα του έργου που αφορά την Αγία Κυριακή, ενώ το Α΄ τµήµα δεν έχει παραδοθεί ακόµα.
Υπάρχει κάτι πιο επίκαιρο από µια παράφραση της γνωστής παροιµίας “Μεγάλη µπουκιά φάε… χρονοδιαγράµµατα µην δώσεις”;

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum