Μεγάλη Πέμπτη: Ο Μυστικός Δείπνος

«Πάτερ μου, εἰ οὐ δύναται τοῦτο τὸ ποτήριον παρελθεῖν ἀπ’ ἐμοῦ,

ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου»

(Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφ.26,42).

Η Μεγάλη Πέμπτη αποτελεί την δραματικότερη μέρα της εβδομάδος αυτής, με τέσσερα κορυφαία γεγονότα.

•Αρχικά, το γεγονός του Ιερού Νιπτήρα περιγράφει το νίψιμο των ποδιών των Δώδεκα Αποστόλων από τον Ιησού Χριστό.

• Το Μυστικό Δείπνο, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Χριστός συμβούλευσε τους μαθητές Του να αισθάνονται αγάπη ο ένας για τον άλλον και να μην νοιάζονται για το ποιος θα είναι πρώτος.

• Το γεγονός της Υπερφυής Προσευχής: Μετά τον Μυστικό Δείπνο και λίγο πριν τη σύλληψή του Κυρίου, εκτυλίχθηκε το γεγονός της Υπερφυής Προσευχής, κατά το οποίο ο Κύριος προσευχήθηκε προς τον Πατέρα του.

Στο Όρος των Ελαιών, ο Ιησούς Χριστός έκανε την τελευταία του διδασκαλία προς τους μαθητές του. Μόλις τελείωσε τη διδασκαλία του, αποσύρθηκε και πήγε να προσευχηθεί στον κήπο της Γεθσημανής.

• Προδοσία: Με την ολοκλήρωση της προσευχής του Ιησού Χριστού, έφτασε στο σημείο ο Ιούδας, έχοντας συνοδεία τους Ρωμαίους στρατιώτες, με σκοπό να τον προδώσει. Στο γεγονός της Προδοσίας, ο Ιούδας παρέδωσε τον Κύριο στα χέρια των στρατιωτών, υποδεικνύοντάς τον με ένα φιλί.

Κατά τη σύλληψή του, ο Κύριος ήταν ανυπεράσπιστος. Οι στρατιώτες παρέδωσαν τον Ιησού Χριστό στους Αρχιερείς Άννα και Καϊάφα, οι οποίοι τον έκριναν ένοχο για την ομολογία του πως είναι ο Μεσσίας. Έτσι, σηματοδοτήθηκε η αρχή των Παθών του Κυρίου.

Την Μεγάλη Πέμπτη, σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της χώρας οι καμπάνες χτυπούνε πένθιμα.

ΜΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΑΤΙΑ

Σύμφωνα με τις καταγραφές του αείμνηστου συνεργάτη μας, Δασκάλου και Λαογράφου Σταμάτη Αποστολάκη, σήμερα Μεγάλη Πέμπτη, βάφονται τ’ αυγά. Όπως έγραφε στα «Χανιώτικα νέα» τον Απρίλη του 2011 «πιστεύεται πως τ’ αβγά που θα κάμουν σήμερα οι κότες, αν τα βράσουμε σωστά και τα βάψουμε κόκκινα, δεν ´χαλάνε´ όλο τον χρόνο».

Ο ίδιος σημείωνε: «Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, η παραδοσιακή κουζίνα της Κρήτης προσφέρει ντολμαδάκια από τα πρώιμα φύλλα της κληματαριάς, κουκιά φρέσκα γιαχνί ή σαλιγκάρια. Σήμερα τρώμε λάδι, γιατί αντί της σημερινής, νηστέψαμε ´τη βαγιοπέφτη´. […] . Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, οι συντέκνοι στέλνουν τα λαμπριάτικα δώρα τους στους ´φιλιότσους´ των.

Από σήμερα, επίσης, στα καφενεία των χωριών μας κρεμνούν με μια κλωστή από το ταβάνι, τον φάντε της τράπουλας λέγοντας: ´Χωριανοί, στο μαγαζί δεν θα παιχτούν χαρθιά από σήμερο κι ως τη Δευτέρα τση Λαμπρής!´. Κι ό,τι πει γίνεται!»