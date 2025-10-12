menu
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στο λιμάνι του Ηρακλείου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0
0

Μεγάλη η αναστάτωση που προκλήθηκε αργά τη νύχτα του Σαββάτου, όταν δύο νταλίκες που ήταν σταθμευμένες στο λιμάνι του Ηρακλείου τυλίχθηκαν στις φλόγες, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, αμεσα στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν να επεκταθεί.

Σε ανάρτησή τους στο Facebook, οι “Πυροσβέστες νομού Ηρακλείου” αναφέρουν για το περιστατικό:

«Νύχτα στο λιμάνι του Ηρακλείου.
Δύο νταλίκες τυλίγονται στις φλόγες. Ο καπνός πυκνός, ο κίνδυνος μεγάλος.
Και μέσα σε λίγα λεπτά, οι πυροσβέστες του 1ου και 4ου Σταθμού Ηρακλείου βρίσκονται εκεί —
με αναπνευστικές συσκευές, με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα,
δίνοντας τη γνωστή σιωπηλή μάχη τους, αυτή που κανείς δεν βλέπει αλλά όλοι χρωστούν.
Η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, χωρίς να επεκταθεί σε διπλανές νταλίκες.
Κανείς δεν τραυματίστηκε. Και άλλη μια νύχτα, η δουλειά έγινε σωστά.
Δεν υπάρχουν χειροκροτήματα, δεν υπάρχουν φώτα.
Μόνο ιδρώτας, καπνός και η ήρεμη περηφάνια ότι κάναμε το καθήκον μας.
✊ Σεβασμός στους συναδέλφους που στέκονται όρθιοι μέσα στις φλόγες.
Περήφανοι για όλους».

 

  • φωτ.: Πυροσβέστες νομού Ηρακλείου
