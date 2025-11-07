menu
Αθλητικά

Μεγάλη διάκριση για τον Φ. Μαρκουλάκη και τον Μ. Αγγελίδη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Μία μεγάλη διάκριση πέτυχε ο αθλητής του Ομίλου Αντισφαίρισης Χανίων Φάνης Μαρκουλάκης μαζί με τον προπονητή του Μιχάλη Αγγελίδη, οι οποίοι κλήθηκαν να συμμετάσχουν όπως ανακοινώθηκε από τον Ομιλο στο EUROTALENTS Development Camp III, μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις ανάπτυξης νέων ταλέντων στην επιτραπέζια αντισφαίριση, που τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ETTU).
Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση το καμπ θα διεξαχθεί από 17 έως 23 Δεκεμβρίου στο Vrsar της Κροατίας και συγκεντρώνει τους πιο υποσχόμενους νεαρούς αθλητές της Ευρώπης, οι οποίοι έχουν επιλεγεί από την ETTU και την ITTF High Performance Unit με βάση τις επιδόσεις και τις προοπτικές εξέλιξής τους.
Όπως επισημαίνεται από τον ΟΑΧ «ο Φάνης Μαρκουλάκης, αν και ένας χρόνο μικρότερος από όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, επελέγη χάρη στις εντυπωσιακές του επιδόσεις και τη σταθερή αγωνιστική του πρόοδο, γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερη τιμή τόσο για τον ίδιο όσο και για την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση συνολικά.
Παράλληλα, η επιλογή του προπονητή μας Μιχάλη Αγγελίδη να συμμετάσχει στο καμπ αποτελεί αναγνώριση της υψηλής προπονητικής του κατάρτισης και της συμβολής του στην ανάπτυξη νεαρών αθλητών στη χώρα μας»
Κλείνοντας ο Ομιλος τονίζει ότι «η διπλή αυτή διάκριση για τον Φάνη και τον Μιχάλη Αγγελίδη αντικατοπτρίζει το υψηλό επίπεδο δουλειάς που γίνεται στον σύλλογό μας και επιβεβαιώνει πως η νέα γενιά αθλητών της επιτραπέζιας αντισφαίρισης στην Ελλάδα έχει λαμπρό μέλλον. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και στους δύο, πολύτιμες εμπειρίες και ακόμη περισσότερες διακρίσεις στο μέλλον!»

