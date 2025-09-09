Μεγάλη διακοπή ρεύματος στα Χανιά το Σάββατο

Όπως ανακοινώθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

1. Στις 13.9.2025 ημέρα Σάββατο και από ώρα 08.00 έως 11.30 στις παρακάτω περιοχές:

ΛΕΙΒΑΔΙΑ (περιοχή παλιού ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ – οδός Μακεδονίας περιοχή ΔΡΑΚΑΚΗΣ) – ΒΛΗΤΕΣ (περιοχή βενζινάδικου SHELL – οδός Ακρωτηρίου – περιοχή ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ – ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗΣ – βενζινάδικο ΕΚΟ – ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ MEGA PLACE) – ΠΑΡΟΧΗ ΜΤ ΟΑΔΥΚ ΒΛΗΤΕ – ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ – Κορακιές – ΠΥΘΑΡΙ (περιοχή νότια προς θάλασσα) – παλιό ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» – ΑΡΓΟΥΛΙΔΕΣ (περιοχή νεκροταφείου).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος»