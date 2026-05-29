Μεγάλη απάτη με «μαϊμού» προσλήψεις και ενοικιάσεις Airbnb

Εκτεταμένη απάτη με δεκάδες θύματα εξιχνίασαν οι Αρχές, με βασικό κατηγορούμενο έναν 27χρονο, ο οποίος φέρεται να απέσπασε περισσότερα από 85.000 ευρώ μέσω ψευδών αγγελιών εργασίας και εικονικών ενοικιάσεων ακινήτων τύπου Airbnb.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 27χρονος παρουσιαζόταν ως στέλεχος ναυτιλιακής εταιρείας αλλά και ως επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, αναρτώντας αγγελίες για δήθεν διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Όταν οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούσαν μαζί του, τους ζητούσε προσωπικά στοιχεία, όπως αντίγραφα ταυτότητας, εκκαθαριστικά σημειώματα και τραπεζικά δεδομένα, επικαλούμενος τη διαδικασία πρόσληψης.

Με τα στοιχεία αυτά, προχωρούσε στην ενοικίαση διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στο όνομα των ίδιων των υποψήφιων εργαζομένων. Στη συνέχεια, εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης των ακινήτων και τα προωθούσε προς ενοικίαση σε ανυποψίαστους πολίτες που αναζητούσαν κατοικία.

Τα θύματα κατέβαλαν προκαταβολές και χρηματικά ποσά ως «καπάρα» για ακίνητα που είτε δεν υπήρχαν είτε δεν ανήκαν ποτέ στον δράστη, με αποτέλεσμα να χάνουν τα χρήματά τους.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 94 περιπτώσεις απάτης, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η δράση του να επεκτείνεται και σε ακόμη περισσότερες υποθέσεις.

Ενδεικτικό της μεθοδολογίας του είναι περιστατικό στο Περιστέρι, όπου μέσα σε μόλις δύο ημέρες κατάφερε να εξαπατήσει 21 άτομα για το ίδιο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, αποσπώντας συνολικά περισσότερα από 22.000 ευρώ σε προκαταβολές.