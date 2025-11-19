menu
20.1 C
Chania
Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήWEB T.V.
Ελλάδα

Μεγάλα ύψη βροχής και προβλήματα στην Ήπειρο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Τρίτη 18/11, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα, στην Ήπειρο, σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και σε ορεινές περιοχές της Ροδόπης.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Ήπειρο, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίματα του χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 22:00 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στο Πάπιγκο Ιωαννίνων με 92.0 mm.

Τέλος, πολύ ακραίες καιρικές συνθήκες καταγράφονται στους μετεωρολογικούς σταθμούς στις 3 αλπικές λίμνες της Βόρειας Πίνδου σε Γράμμο, Τύμφη και Σμόλικα, με θυελλώδεις ανέμους (ριπές >100 km/h) καθώς και έντονη βροχόπτωση.

Ισχυρή κακοκαιρία – Εγκλωβισμός ατόμων

Όπως αναμεταδίδει σχετικά ο Τύπος Ηπείρου, σημαντικά προβλήματα άφησε στο πέρασμά της η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει από το βράδυ της Τρίτης (18/11) την Ήπειρο.

Στην περιοχή της Κόνιτσας, έντονη βροχόπτωση προκάλεσε συσσώρευση φερτών υλικών στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί ένα αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας πρόχειρα μέσα.

Στο σημείο έσπευσε μηχάνημα έργου του Δήμου Κόνιτσας, το οποίο προχωρά σε εργασίες για τη διάνοιξη και τον καθαρισμό του δρόμου, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Τόσο στην κωμόπολη όσο και σε όλα τα χωριά της περιοχής βρέχει αδιάκοπα, κατά διαστήματα μάλιστα με μεγάλη ένταση.

Σκηνές πανικού επικράτησαν νωρίς το βράδυ στην περιοχή των Αμπελοκήπων στην πόλη των Ιωαννίνων, όταν κεραυνός έπεσε σε τριώροφη οικοδομή, στην οδό Σαράφη.

Η οικοδομή είχε στέγη από κεραμίδια με αποτέλεσμα πολλά να σπάσουν και να εκτοξευθούν προς διάφορα σημεία.

Μάλιστα από τον κεραυνό προκλήθηκε τρύπα σε ένα σημείο της.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Από την αυτοψία που έγινε διαπιστώθηκε ότι στην τσιμεντένια πλάκα που υπάρχει κάτω από το κεραμοσκεπή δεν είχαν προκληθεί ρωγμές ή άλλες ζημιές ενώ δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Στην Ηγουμενίτσα ένας μεγάλος πλάτανος στην παραλιακή της πόλης δεν άντεξε την ορμή του ισχυρού αέρα που σαρώνει την περιοχή και κατέρρευσε.

Σύμφωνα με το thespro.gr, έπεσε πάνω σε κατάστημα εστίασης το οποίο ήταν κλειστό και έτσι τα χειρότερα αποφεύχθηκαν.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τη στιγμή της κατάρρευσης δεν περνούσαν πεζοί από το σημείο, όπως και το ότι το δέντρο δεν έπεσε προς την πλευρά του πολυσύχναστου συνήθως παραλιακού δρόμου.

Άνδρες της Πυροσβεστικής βρίσκονται στο σημείο και πραγματοποιούν εργασίες κοπής και απομάκρυνσης του δέντρου, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια στον χώρο.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum