Μεγάλα ύψη βροχής και προβλήματα στην Ήπειρο

Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Τρίτη 18/11, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα, στην Ήπειρο, σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και σε ορεινές περιοχές της Ροδόπης.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Ήπειρο, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίματα του χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 22:00 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στο Πάπιγκο Ιωαννίνων με 92.0 mm.

Τέλος, πολύ ακραίες καιρικές συνθήκες καταγράφονται στους μετεωρολογικούς σταθμούς στις 3 αλπικές λίμνες της Βόρειας Πίνδου σε Γράμμο, Τύμφη και Σμόλικα, με θυελλώδεις ανέμους (ριπές >100 km/h) καθώς και έντονη βροχόπτωση.

Ισχυρή κακοκαιρία – Εγκλωβισμός ατόμων

Όπως αναμεταδίδει σχετικά ο Τύπος Ηπείρου, σημαντικά προβλήματα άφησε στο πέρασμά της η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει από το βράδυ της Τρίτης (18/11) την Ήπειρο.

Στην περιοχή της Κόνιτσας, έντονη βροχόπτωση προκάλεσε συσσώρευση φερτών υλικών στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί ένα αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας πρόχειρα μέσα.

Στο σημείο έσπευσε μηχάνημα έργου του Δήμου Κόνιτσας, το οποίο προχωρά σε εργασίες για τη διάνοιξη και τον καθαρισμό του δρόμου, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Τόσο στην κωμόπολη όσο και σε όλα τα χωριά της περιοχής βρέχει αδιάκοπα, κατά διαστήματα μάλιστα με μεγάλη ένταση.

Σκηνές πανικού επικράτησαν νωρίς το βράδυ στην περιοχή των Αμπελοκήπων στην πόλη των Ιωαννίνων, όταν κεραυνός έπεσε σε τριώροφη οικοδομή, στην οδό Σαράφη.

Η οικοδομή είχε στέγη από κεραμίδια με αποτέλεσμα πολλά να σπάσουν και να εκτοξευθούν προς διάφορα σημεία.

Μάλιστα από τον κεραυνό προκλήθηκε τρύπα σε ένα σημείο της.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Από την αυτοψία που έγινε διαπιστώθηκε ότι στην τσιμεντένια πλάκα που υπάρχει κάτω από το κεραμοσκεπή δεν είχαν προκληθεί ρωγμές ή άλλες ζημιές ενώ δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Στην Ηγουμενίτσα ένας μεγάλος πλάτανος στην παραλιακή της πόλης δεν άντεξε την ορμή του ισχυρού αέρα που σαρώνει την περιοχή και κατέρρευσε.

Σύμφωνα με το thespro.gr, έπεσε πάνω σε κατάστημα εστίασης το οποίο ήταν κλειστό και έτσι τα χειρότερα αποφεύχθηκαν.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τη στιγμή της κατάρρευσης δεν περνούσαν πεζοί από το σημείο, όπως και το ότι το δέντρο δεν έπεσε προς την πλευρά του πολυσύχναστου συνήθως παραλιακού δρόμου.

Άνδρες της Πυροσβεστικής βρίσκονται στο σημείο και πραγματοποιούν εργασίες κοπής και απομάκρυνσης του δέντρου, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια στον χώρο.