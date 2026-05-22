Με τρεις ψηλούς και ΜακΚίσικ ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φενερμπαχτσέ

Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για τον πρώτο ημιτελικό του φάιναλ φορ της Euroleague (22/5, 18:00), στο πλαίσιο του οποίου θα αντιμετωπίσει τη Φενερμπαχτσέ στο “Telekom Center Athens”.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο τεχνικός των Πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζώκας, κατέληξε στους δώδεκα παίκτες που θα έχει στην διάθεσή του για την αναμέτρηση με την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Συγκεκριμένα, ο έμπειρος τεχνικός άφησε εκτός τους Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Μουσταφά Φαλ και Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Έτσι, τη δωδεκάδα των «ερυθρολεύκων» στον ημιτελικό του φάιναλ φορ συνθέτουν οι Τόμας Γουόκαπ, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοβ, Κώστας Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Κόρεϊ Τζόσεφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Σακίλ ΜακΚίσικ και Εβάν Φουρνιέ.