«Με τόση προίκα πώς γίναµε τόσο φτωχοί;» – Ένα σκίτσο που έδωσε τροφή για σκέψη

Θετικά σχόλια για το χθεσινό πρωτοσέλιδο των ‘‘Χανιώτικων νέων’’, µε το σκίτσο µε τον Βενιζέλο, τον Ειρηναίο Γαλανάκη, τον Πολυχρονίδη, τον Μίκη και τον Κατράκη να κοιτάζουν µε θλίψη όσα εξελίσσονται στα Χανιά .

Το σκίτσο φαίνεται πως έδωσε τροφή για σκέψη σε αναγνώστες της εφηµερίδας µας, πολλοί εκ των οποίων άφησαν τα σχόλιά τους στα κοινωνικά δίκτυα των ‘‘Χ.ν.’’, µε εύστοχες παρατηρήσεις .

Ξεχωρίζει αυτό της κυρίας Ρούλας Λιοδή – Χηράκη η οποία ανέφερε: «Με τόση προίκα πώς γίναµε τόσο φτωχοί;».

Ενδεκτικά παραθέτουµε και κάποιες άλλες από τις αντιδράσεις – επισηµάνσεις των αναγνωστών µας:

Νίκη Τ.: Μια Φωτογραφία Χίλιες λέξεις, ποιος µπορεί να ξεχάσει αυτούς τους ανθρώπους του τόπου µας… που έγραψαν ιστορία µε Κεφαλαία γράµµατα.. o καθένας από τό µετερίζι που κρατούσε, ας θυµηθούµε λοιπόν όλους αυτούς που γράφουν σήµερα τά ‘‘Χανιώτικα Νέα’’ να µάθουν οι νέοι µας ότι τα Χανιά µας πρέπει να συνεχίσουν την πορεία τους…

Μιχάλης Σ.: Πρωτοσέλιδο που θα το θυµόµαστε. Ο Τάλως έγραψε ιστορία!

Ρούλα Λ.: Επιτυχηµένο πρωτοσέλιδο. Πραγµατικά πού πήγε η υπερηφάνεια και η λεβεντιά;

Κατερίνα: Το πρόβληµα είναι ότι δεν πάµε καλά καιρό τώρα και ότι τα σκάνδαλα και οι παραβατικότητες τέτοιου είδους γράφονται και ξανά γράφονται στον Τύπο. Ερώτηµα είναι, θα καθαρίσει ποτέ αυτός ο κόπρος;

Αθηνά Χ.: ∆εν µπορούµε να κοιτάξουµε κανένα στα µάτια, γιατί έχει χαθεί η εµπιστοσύνη και η τιµιότητα σε αυτόν τον τόποπου ήταν ένας περήφανος και ντόµπρος λαός. Και µας κόλλησαν όλους µε την ρετσίνια των κλεφτών και των απατεώνων. Και λένε οι παλιοί µε µια παροιµία. Καλύτερα να σου βγει το µάτι, παρά να λερωθεί το όνοµά σού».

Ιάκωβος: Αν όχι το πιο εµπνευσµένο, σίγουρα µέσα στα κορυφαίας έµπνευσης εξώφυλλα της µακράς διαδροµής της εφηµεριδας. Μπράβο Χανιώτικα Νέα!.

Λία Κ.: ∆εν αποποιούµαστε της καταγωγής µας επειδή τη µοιραζόµαστε ΚΑΙ µε σκάρτους. Σκάρτοι υπάρχουν παντού: κι ο Σατανάς λογιζόταν στο τάγµα των Αγγέλων πριν πέσει η µάσκα του. ∆εν αποποιήθηκαν οι υπόλοιποι Άγγελοι του Παραδείσου.

Κωστής Χ.: Είµαι συνδροµητής στα Χανιώτικα Νέα πάνω από 35 χρόνια. Το ωραιότερο πρωτοσέλιδο που έχω δεί ποτέ. Συγχαρητήρια.

Ευγενία: Το ωραιότερο πρωτοσέλιδο που έχω δει στην εφηµερίδα από το 1996 περίπου που έχω συνδροµή.

Απόστολος: Έτσι συµβαίνει όταν επιδιώκουµε µανιωδώς µόνο τον πλούτο…