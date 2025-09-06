menu
28.4 C
Chania
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΣχόλια
Σχόλια

«Με τόση προίκα πώς γίναµε τόσο φτωχοί;» – Ένα σκίτσο που έδωσε τροφή για σκέψη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Θετικά σχόλια για το χθεσινό πρωτοσέλιδο των ‘‘Χανιώτικων νέων’’, µε το σκίτσο µε τον Βενιζέλο, τον Ειρηναίο Γαλανάκη, τον Πολυχρονίδη, τον Μίκη και τον Κατράκη να κοιτάζουν µε θλίψη όσα εξελίσσονται στα Χανιά .
Το σκίτσο φαίνεται πως έδωσε τροφή για σκέψη σε αναγνώστες της εφηµερίδας µας, πολλοί εκ των οποίων άφησαν τα σχόλιά τους στα κοινωνικά δίκτυα των ‘‘Χ.ν.’’, µε εύστοχες παρατηρήσεις .
Ξεχωρίζει αυτό της κυρίας Ρούλας Λιοδή – Χηράκη η οποία ανέφερε: «Με τόση προίκα πώς γίναµε τόσο φτωχοί;».

Ενδεκτικά παραθέτουµε και κάποιες άλλες από τις αντιδράσεις – επισηµάνσεις των αναγνωστών µας:
Νίκη Τ.: Μια Φωτογραφία Χίλιες λέξεις, ποιος µπορεί να ξεχάσει αυτούς τους ανθρώπους του τόπου µας… που έγραψαν ιστορία µε Κεφαλαία γράµµατα.. o καθένας από τό µετερίζι που κρατούσε, ας θυµηθούµε λοιπόν όλους αυτούς που γράφουν σήµερα τά ‘‘Χανιώτικα Νέα’’ να µάθουν οι νέοι µας ότι τα Χανιά µας πρέπει να συνεχίσουν την πορεία τους…
Μιχάλης Σ.: Πρωτοσέλιδο που θα το θυµόµαστε. Ο Τάλως έγραψε ιστορία!
Ρούλα Λ.: Επιτυχηµένο πρωτοσέλιδο. Πραγµατικά πού πήγε η υπερηφάνεια και η λεβεντιά;
Κατερίνα: Το πρόβληµα είναι ότι δεν πάµε καλά καιρό τώρα και ότι τα σκάνδαλα και οι παραβατικότητες τέτοιου είδους γράφονται και ξανά γράφονται στον Τύπο. Ερώτηµα είναι, θα καθαρίσει ποτέ αυτός ο κόπρος;
Αθηνά Χ.: ∆εν µπορούµε να κοιτάξουµε κανένα στα µάτια, γιατί έχει χαθεί η εµπιστοσύνη και η τιµιότητα σε αυτόν τον τόποπου ήταν ένας περήφανος και ντόµπρος λαός. Και µας κόλλησαν όλους µε την ρετσίνια των κλεφτών και των απατεώνων. Και λένε οι παλιοί µε µια παροιµία. Καλύτερα να σου βγει το µάτι, παρά να λερωθεί το όνοµά σού».
Ιάκωβος: Αν όχι το πιο εµπνευσµένο, σίγουρα µέσα στα κορυφαίας έµπνευσης εξώφυλλα της µακράς διαδροµής της εφηµεριδας. Μπράβο Χανιώτικα Νέα!.
Λία Κ.: ∆εν αποποιούµαστε της καταγωγής µας επειδή τη µοιραζόµαστε ΚΑΙ µε σκάρτους. Σκάρτοι υπάρχουν παντού: κι ο Σατανάς λογιζόταν στο τάγµα των Αγγέλων πριν πέσει η µάσκα του. ∆εν αποποιήθηκαν οι υπόλοιποι Άγγελοι του Παραδείσου.
Κωστής Χ.: Είµαι συνδροµητής στα Χανιώτικα Νέα πάνω από 35 χρόνια. Το ωραιότερο πρωτοσέλιδο που έχω δεί ποτέ. Συγχαρητήρια.
Ευγενία: Το ωραιότερο πρωτοσέλιδο που έχω δει στην εφηµερίδα από το 1996 περίπου που έχω συνδροµή.
Απόστολος: Έτσι συµβαίνει όταν επιδιώκουµε µανιωδώς µόνο τον πλούτο…

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum