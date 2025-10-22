menu
23.3 C
Chania
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Με το βραβείο Ζαχάροφ τιμά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύο δημοσιογράφους φυλακισμένους στη Λευκορωσία και τη Γεωργία

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Δύο φυλακισμένοι στη Λευκορωσία και τη Γεωργία δημοσιογράφοι, ο λευκορώσος Αντρέι Ποζομπούτ και η γεωργιανή Μζία Αμαγκλομπέλι τιμώνται με το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης, ανακοίνωσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Οι δύο τους είναι δημοσιογράφοι που βρίσκονται αυτήν τη στιγμή στη φυλακή (…) απλώς και μόνο γιατί έκαναν τη δουλειά τους και κατήγγειλαν την αδικία», είπε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Το θάρρος τους τους έχει αναδείξει σε σύμβολα του αγώνα για την ελευθερία και τη δημοκρατία».

 

«Η δημοσιογραφία δεν είναι έγκλημα»

Η διάκριση αυτή «στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα σε όλους τους πολιτικούς κρατούμενους: δεν είστε μόνοι και η δημοσιογραφία δεν είναι έγκλημα», δήλωσε ενώπιον των ευρωβουλευτών η εξόριστη Λευκορωσίδα Σβετλάνα Τιχανόφσκαϊα, στέλεχος της λευκορωσικής αντιπολίτευσης. «Μην εγκαταλείπετε, συνεχίστε να αγωνίζεστε ό,τι κι’ αν συμβεί».

Η Μζία Αμαγκλομπέλι, γεωργιανή δημοσιογράφος που έγινε σύμβολο του αγώνα για τη ελευθερία του Τύπου στην χώρα αυτή του Καυκάσου, καταδικάσθηκε τον Αύγουστο σε διετή φυλάκιση διότι χαστούκισε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έναν αστυνομικό κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στις 12 Ιανουαρίου στην πόλη Μπατούμι της Μαύρης Θάλασσας.

Η 50χρονη είναι εκ των ιδρυτών δύο ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και ειδικεύεται στις έρευνες για την κατασπατάληση των δημοσίων πόρων και την κατάχρηση εξουσίας.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κράτησή της είχε κάνει απεργία πείνας 40 ημερών πριν τη διακόψει για να προστατεύσει την υγεία της.

Για τους δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα, η ποινή της αποτελεί σύμβολο της αυταρχικής στροφής στη διακυβέρνηση της Γεωργίας από την ανάληψη της εξουσίας από το κόμμα Γεωργιανό Ονειρο.

Η Διεθνής Αμνηστία έχει καταγγείλει μία μεροληπτική δίκη που βρίθει παραβιάσεων της διαδικασίας και κατηγορεί την γεωργιανή αστυνομία για φυσική και λεκτική κακοποίηση της Μζία Αμαγκλομπέλι.

 

«Δεν ξεχάστηκε»

Ο Αντρέι Ποζομπούτ, πολωνολευκορώσος δημοσιογράφος 52 ετών, είναι μέλος της πολωνικής μειονότητας της Λευκορωσίας. Καταδικάσθηκε τον Φεβρουάριο 2023 σε φυλάκιση οκτώ ετών, μία απόφαση που η αντιπολίτευση θεωρεί προσωπική εκδίκηση του Αλεξάντρ Λουκασένκο.

Ο Αντρέι Ποζομπούτ είναι ανταποκριτής στο Μινσκ της πολωνικής εφημερίδας Gazeta Wyborcza και ακτιβιστής για τα δικαιώματα της πολωνικής μειονότητας. Συνελήφθη στις αρχές του 2021 κατά την κορύφωση της καταστολής κατά των λευκορωσικών μέσων ενημέρωσης που ήταν επικριτικά προς την εξουσία.

Στη δίκη του, δύο χρόνια αργότερα, καταδικάσθηκε για «δημόσια έκκληση για ενέργειες κατά της εθνικής ασφάλειας» και για «υποκίνηση μίσους». Οι αρχές του προσήψαν ότι είχε απευθύνει έκκληση για επιβολή διεθνών κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας.

«Είμαστε ευτυχείς που ο κόσμος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν ξέχασαν τον Αντρέι Ποζομπούτ», δήλωσε ο διευθυντής της Gazeta Wyborcza Ρομάν Ιμιέλσκι. «Ελπίζω ότι η βράβευση θα σημάνει μία νέα προοπτική και ο Αντρέι Ποζομπούτ να ξαναβρεί την ελευθερία».

Τα βραβεία θα απονεμηθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο στις 16 Δεκεμβρίου. Αλλά για να τα παραλάβουν ότι δύο δημοσιογράφοι θα πρέπει να μην βρίσκονται στη φυλακή.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum