Με το βραβείο Ζαχάροφ τιμά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύο δημοσιογράφους φυλακισμένους στη Λευκορωσία και τη Γεωργία

Δύο φυλακισμένοι στη Λευκορωσία και τη Γεωργία δημοσιογράφοι, ο λευκορώσος Αντρέι Ποζομπούτ και η γεωργιανή Μζία Αμαγκλομπέλι τιμώνται με το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης, ανακοίνωσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Οι δύο τους είναι δημοσιογράφοι που βρίσκονται αυτήν τη στιγμή στη φυλακή (…) απλώς και μόνο γιατί έκαναν τη δουλειά τους και κατήγγειλαν την αδικία», είπε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Το θάρρος τους τους έχει αναδείξει σε σύμβολα του αγώνα για την ελευθερία και τη δημοκρατία».

«Η δημοσιογραφία δεν είναι έγκλημα»

Η διάκριση αυτή «στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα σε όλους τους πολιτικούς κρατούμενους: δεν είστε μόνοι και η δημοσιογραφία δεν είναι έγκλημα», δήλωσε ενώπιον των ευρωβουλευτών η εξόριστη Λευκορωσίδα Σβετλάνα Τιχανόφσκαϊα, στέλεχος της λευκορωσικής αντιπολίτευσης. «Μην εγκαταλείπετε, συνεχίστε να αγωνίζεστε ό,τι κι’ αν συμβεί».

Η Μζία Αμαγκλομπέλι, γεωργιανή δημοσιογράφος που έγινε σύμβολο του αγώνα για τη ελευθερία του Τύπου στην χώρα αυτή του Καυκάσου, καταδικάσθηκε τον Αύγουστο σε διετή φυλάκιση διότι χαστούκισε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έναν αστυνομικό κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στις 12 Ιανουαρίου στην πόλη Μπατούμι της Μαύρης Θάλασσας.

Η 50χρονη είναι εκ των ιδρυτών δύο ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και ειδικεύεται στις έρευνες για την κατασπατάληση των δημοσίων πόρων και την κατάχρηση εξουσίας.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κράτησή της είχε κάνει απεργία πείνας 40 ημερών πριν τη διακόψει για να προστατεύσει την υγεία της.

Για τους δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα, η ποινή της αποτελεί σύμβολο της αυταρχικής στροφής στη διακυβέρνηση της Γεωργίας από την ανάληψη της εξουσίας από το κόμμα Γεωργιανό Ονειρο.

Η Διεθνής Αμνηστία έχει καταγγείλει μία μεροληπτική δίκη που βρίθει παραβιάσεων της διαδικασίας και κατηγορεί την γεωργιανή αστυνομία για φυσική και λεκτική κακοποίηση της Μζία Αμαγκλομπέλι.

«Δεν ξεχάστηκε»

Ο Αντρέι Ποζομπούτ, πολωνολευκορώσος δημοσιογράφος 52 ετών, είναι μέλος της πολωνικής μειονότητας της Λευκορωσίας. Καταδικάσθηκε τον Φεβρουάριο 2023 σε φυλάκιση οκτώ ετών, μία απόφαση που η αντιπολίτευση θεωρεί προσωπική εκδίκηση του Αλεξάντρ Λουκασένκο.

Ο Αντρέι Ποζομπούτ είναι ανταποκριτής στο Μινσκ της πολωνικής εφημερίδας Gazeta Wyborcza και ακτιβιστής για τα δικαιώματα της πολωνικής μειονότητας. Συνελήφθη στις αρχές του 2021 κατά την κορύφωση της καταστολής κατά των λευκορωσικών μέσων ενημέρωσης που ήταν επικριτικά προς την εξουσία.

Στη δίκη του, δύο χρόνια αργότερα, καταδικάσθηκε για «δημόσια έκκληση για ενέργειες κατά της εθνικής ασφάλειας» και για «υποκίνηση μίσους». Οι αρχές του προσήψαν ότι είχε απευθύνει έκκληση για επιβολή διεθνών κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας.

«Είμαστε ευτυχείς που ο κόσμος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν ξέχασαν τον Αντρέι Ποζομπούτ», δήλωσε ο διευθυντής της Gazeta Wyborcza Ρομάν Ιμιέλσκι. «Ελπίζω ότι η βράβευση θα σημάνει μία νέα προοπτική και ο Αντρέι Ποζομπούτ να ξαναβρεί την ελευθερία».

Τα βραβεία θα απονεμηθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο στις 16 Δεκεμβρίου. Αλλά για να τα παραλάβουν ότι δύο δημοσιογράφοι θα πρέπει να μην βρίσκονται στη φυλακή.