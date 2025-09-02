menu
28.7 C
Chania
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΣυνεργασίες
Συνεργασίες

Με το πρωινό άνοιγµα των παραθύρων…

Γεώργιος Απτεραίος
Γεώργιος Απτεραίος
0

Σε κάθε ανατολή του ήλιου, ανοίγοντας τα παράθυρα του σπιτιού µας, όλοι µας προσβλέπουµε σε ένα νέο ξεκίνηµα των αγώνων µε προορισµό τη Γη της πραγµάτωσης των ελπίδων και της υλοποίησης των ονείρων µας…
∆ύσκολο µεν, αδύνατο δε, αρκεί να βγάλουµε το ψέµα και την κακία, τον εγωισµό και κάθε νοσηρό µισάνθρωπο πάθος από τη ζωή µας, τις τσίµπλες από τα µάτια και την κυψελίδα από τ’ αφτιά…!
Αρκεί να διδαχτούµε από τα εκούσια ή ακούσια λάθη µας µετανιωµένοι που τα διαπράξαµε εις βάρος του εαυτού µας ή των γύρω µας.
Και τούτο, διότι η ίδια η ζωή µάς διδάσκει ότι τα µόνα που ανήκουν, από το κάθε χάραµα έως το ηλιοβασίλεµα, ακέραια σε κάθε άνθρωπο στην καθηµερινή ζωή µας είναι τα λάθη του και, συνάµα, η ευκαιρία να δείξει έµπρακτα τη µεταµέλειά του, όταν συνειδητοποιήσει πως πλήγωσε άλλους και πληγώθηκε ο ίδιος…
Και ας µην ξεχνάµε, όταν ευχόµαστε το θα θέλαµε να µας φέρει η κάθε µέρα στη δηµόσια και την προσωπική ζωή, πως το «είναι» θα ωφελούσε πιο πολύ την κοινωνία και τον άνθρωπο εάν ήταν σκοπός µας και όχι το «έχειν». Και κοντά σε αυτά,  χρησιµότερη για όλους και για καθετί φαίνεται και είναι η γενναιόδωρη µοιρασιά της αγάπης, της αλήθειας και της γνώσης παρά η ακόρεστη µανία κτήσης παντός υλικού αγαθού…

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας,

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | ´Όροι Χρήσης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum