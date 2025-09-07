Με το Ισραήλ απόψε η Εθνική για τους «8» του Ευρωμπάσκετ

H ώρα των νοκ άουτ αγώνων έφτασε για την εθνική Ελλάδας, στο Ευρωμπάσκετ 2025. Με τον… αέρα της πρώτης του 3ου ομίλου (Λεμεσός) η «επίσημη αγαπημένη» αντιμετωπίζει το τέταρτο του 4ου ομίλου (Κατοβίτσε) Ισραήλ, στις 21:45 την Κυριακή (7/9), στην Arena Riga, στη Ρίγα της Λετονίας, στη φάση των «16». Οι Έλληνες διεθνείς πέτυχαν τέσσερις νίκες στους πέντε αγώνες τους στη Λεμεσό, ενώ οι Ισραηλινοί ταξίδεψαν στη Ρίγα για την τελική φάση με ρεκόρ 3-2.

Ο στόχος της πρόκρισης στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ δεν δικαιολογεί… έπαρση από την παρέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, έστω κι αν η αλήθεια είναι πως η εθνική Ελλάδας διαθέτει, πράγματι, περισσότερη ποιότητα, από το Ισραήλ και είναι το φαβορί!

Σε 40 λεπτά… τα πάντα μπορούν να συμβούν σε έναν αγώνα, εξάλλου. Το Ισραήλ διαθέτει την κορυφαία ομάδα όλων των εποχών, με ηγέτη τον γκαρντ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς Ντένι Αβντίγια και σίγουρα θα προσπαθήσει να βάλει δύσκολα στον Ομοσπονδιακό τεχνικό της «γαλανόλευκης», Βασίλη Σπανούλη. Η εθνική θέλει να βάλει τα τρίποντα, όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανοίγει χώρους (παίρνοντας τους αμυντικούς μαζί του) για να σουτάρουν οι συμπαίκτες του. Με τους περισσότερους παίκτες της να έχουν βρεθεί σε πολλά φάιναλ φορ Euroleague, η «γαλανόλευκη» έχει λύσεις, ακόμη κι όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν σκοράρει. Όπως φάνηκε στην 1η περίοδο της καταληκτικής αναμέτρησης με την Ισπανία, στον 3ο όμιλο, επί κυπριακού εδάφους.

Τα επιθετικά ριμπάουντ αποτελούν την… Αχίλλειο πτέρνα των Ελλήνων διεθνών , τομέα στον οποίο αν κυριαρχήσουν, η ζωή τους θα γίνει πιο εύκολη, απέναντι σε μία ομάδα που πάει -όπως και η Ελλάδα- σε υψηλό σκορ, ενώ έχει αποδείξει πως -όταν θέλει- μπορεί να παίξει πιεστική άμυνα. Αν καταφέρει και ξεπεράσει το εμπόδιο του Ισραήλ, η «επίσημη αγαπημένη» θα βρει στον δρόμο της στους «8» τον νικητή του αγώνα Λιθουανία-Λετονία.

ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΡΑΗΛ (21:45)

Η εθνική Ελλάδας σημειώνει 86,4 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα στο Ευρωμπάσκετ 2025. Στον αντίποδα, το Ισραήλ μετρά 83,4 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα. Στα ριμπάουντ, το Ισραήλ υπερέχει (λόγω των επιθετικών) με 37,4 έναντι 34,8 της «επίσημης αγαπημένης». Οι Ισραηλινοί μαζεύουν 12,8 επιθετικά ριμπάουντ μ.ο. ενώ οι Έλληνες διεθνείς 9 μέσο όρο. Στα αμυντικά ριμπάουντ, η Ελλάδα έχει 25,8 μ.ο. και οι Ισραηλινοί 24,6 μ.ο. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη έχουν καλύτερο μέσο όρο σε ασίστ (21,2 μ.ο. έναντι 19,2 μ.ο.) και κοψίματα (2,8 μ.ο. έναντι 1,4 μ.ο.). Μόνο στα κλεψίματα, καταγράφεται μικρή υπεροχή του Ισραήλ, καθώς έχει 7,6 μ.ο. και η Ελλάδα μετρά 7,2 μ.ο. Όσο για τα λάθη; Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη κάνουν 12,4 λάθη μ.ο. και αυτοί του Αριέλ Μπείτ Αλαμί 12,8 μ.ο.

Πρώτο μέλημα των παικτών του Βασίλη Σπανούλη θα είναι να περιορίσουν τον σούπερ σταρ του Ισραήλ Ντένι Αβντίγια! Ένας παίκτης που «ανοίγει» τον αιφνιδιασμό μετά από ριμπάουντ που παίρνει. Είναι ο πρώτος σκόρερ και ο δεύτερος ριμπάουντερ του Ισραήλ, μετρώντας 24,4 πόντους μ.ο. και 7,6 ριμπάουντ μ.ο. Στα δίποντα σουτάρει με 65,9% ποσοστό ευστοχίας και στα τρίποντα με 32,4%. Απέναντι στη Σλοβενία, στη φάση των ομίλων, σημείωσε 34 πόντους και μάζεψε 9 ριμπάουντ στον αγώνα με τη Σλοβενία! Είναι, όμως επιρρεπής στα λάθη, όπως φαίνεται και από τα 3 μέσο όρο ανά αγώνα. Οι άλλοι παίκτες του Ισραήλ έχουν όλοι, λιγότερα από 2 ανά αγώνα.

Τον σέντερ της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ρομάν Σόρκιν, τον γνωρίζουν καλά όλοι οι Έλληνες διεθνείς που αγωνίζονται στις δύο ελληνικές ομάδες που πρωταγωνιστούν στη Euroleague, αυτοί του Παναθηναϊκού και αυτοί του Ολυμπιακού. Ο Σόρκιν είναι ο δεύτερος σκόρερ του Ισραήλ με 16,8 πόντους μ.ο. και 3ος ριμπάουντερ με 6 μέσο όρο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν φαίνεται ν’ αντιμετωπίζει πρόβλημα απέναντί του, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Πρώτος ριμπάουντερ του Ισραήλ με 7,8 μ.ο. ανά αγώνα είναι ο αρχηγός του Τομέρ Γκινάτ, ο οποίος σημειώνει 10,4 πόντους μέσο όρο, ενώ μοιράζει και 3,8 ασίστ μ.ο.

Σε πόντους τον ακολουθεί ο γκαρντ της Χαποέλ Τελ Αβίβ, Γιαμ Μαντάρ, με 10,2 μ.ο. ανά αγώνα. Ο Μαντάρ είναι πρώτος σε ασίστ, με 6,6 μέσο όρο ανά αγώνα!

Ο «νατουραλιζέ» του Ισραήλ, Καντίν Κάρινγκτον, μπορεί να μην έχει πιάσει την απόδοση που μπορεί σ’ αυτό το Ευρωμπάσκετ, αλλά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Ο γκαρντ της Χαποέλ Ιερουσαλήμ έχει μέσο όρο 7,2 πόντους ανά αγώνα σε αυτό το Ευρωμπάσκετ.

Ο πόιντ γκαρντ της Χαποέλ Τελ Αβίβ, Μπαρ Τίμορ παίζει 14,9 λεπτά μέσο όρο, ενώ ο σμολ φόργουορντ της Χαποέλ Ιερουσαλήμ Γιοβέλ Ζούσμαν απειλεί από το τρίποντο.

Ο “Greek Freak” και η παρέα του θα τα δώσουν όλα απέναντι στο Ισραήλ για να πετύχουν την 5η νίκη τους στο Ευρωμπάσκετ 2025 και να προκριθούν στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Οι… πιθανότητες είναι με το μέρος τους…

Στα άλλα ματς της φάσης των «16» της Κυριακής (7/9):

ΠΟΛΩΝΙΑ-ΒΟΣΝΙΑ/ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (12:00)

Στις 12:00 διεξάγεται ο αγώνας Πολωνία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη. Η Πολωνία ήταν 2η στον 4ο όμιλο με ρεκόρ 3-2), ενώ η Βοσνία/Ερζεγοβίνη κατέλαβε την 3η θέση στον 3ο όμιλο. Οι δύο ομάδες είναι ισοδύναμες, με τους Πολωνούς να στηρίζονται στους 22 πόντους μέσο όρο του «νατουραλιζέ» Τζόρνταν Λόιντ και τους 17,8 μ.ο. του Ματέους Πονίτκα. Η Βοσνία ήταν η μόνη ομάδα που νίκησε την Ελλάδα (δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, εκτός και ο Λαρεντζάκης). Ο σέντερ των Γιούτα Τζαζ, Γιουσούφ Νούρκιτς, μετρά 16,4 πόντους και 9 ριμπάουντ μ.ο. για τη Βοσνία. Οι Τζον Ρόμπερσον και Έντιν Άτιτς προσφέρουν σκορ επίσης στη Βοσνία.

ΓΑΛΛΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ (15:15)

Στις 15:15, Γαλλία και Γεωργία παίρνουν θέση στο τζάμπολ. Φαβορί είναι, βέβαια η «ασημένια» στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ Γαλλία, «ασημένια» και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. O πάουερ φόργουορντ των Νιου Γιορκ Νικς, Γκερσόν Γιαμπουσέλε οδηγεί τους «μπλε» με 14 πόντους μ.ο., 4,4 ριμπάουντ μ.ο. και 2,4 ασίστ μ.ο. Απέναντι στην Πολωνία, είχε σημειώσει 36 πόντους! Οι Έλι Οκόμπο (13,4π. μ.ο.) και Ζακαρί Ριζασέ (10,2π. μ.ο.)… καραδοκούν, ενώ στα ριμπάουντ προσφέρουν ο γκαρντ του Ουάσινγκτον Ουίζαρντς Μπιλάλ Κουλιμπαλί με 4,6 μ.ο. και ο συμπαίκτης του στους Ουίζαρντς, ο πάουερ φόργουορντ Αλεξάντρ Σαρ (4,5 μ.ο.). Από τη Γεωργία που τερμάτισε 4η στον 3ο όμιλο με 3-2, ο Γκόγκα Μπιτάτζε με 18,3 πόντους μ.ο. και 6,8 ριμπάουντ μ.ο. είναι ο κορυφαίος παίκτης της.

ΙΤΑΛΙΑ-ΣΛΟΒΕΝΙΑ (18:30)

Στις 18:30, Ιταλία και Σλοβενία θα δώσουν «μάχη» σε έναν αγώνα που αναμένεται συγκλονιστικός στην εξέλιξή του. Η 2η του 3ου ομίλου Ιταλία, η οποία ηττήθηκε από την εθνική Ελλάδας στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ, μετρά 4 νίκες – 1 ήττα μέχρι στιγμής. Ο φόργουορντ των Μαϊάμι Χιτ, Σιμόνε Φοντέκιο (15,6 πόντους, 5,6 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ) θα προσπαθήσει να δυσαρεστήσει τον σούτινγκ γκαρντ των Λος Άντζελες Λέικερς, Λούκα Ντόντσιτς των 32,4 πόντων, 8 ριμπάουντ και 8,4 ασίστ μέσο όρο. Με ρεκόρ 3-2 η Σλοβενία τερμάτισε 3η στον 4ο όμιλο.

