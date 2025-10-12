menu
Με την έπαρση της Σημαίας στον ιστό της Ακρόπολης η Αθήνα τίμησε την επέτειο της Απελευθέρωσής της

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Με αίσθημα τιμής και με την έπαρση της Σημαίας στον ιστό του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, πραγματοποιήθηκε σήμερα η επέτειος των 81 χρόνων από την Απελευθέρωση της Αθήνας από τα στρατεύματα της γερμανικής κατοχής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Έξι μέλη της χορευτικής ομάδας του Λυκείου Ελληνίδων με εθνικές ενδυμασίες, κρατώντας τη Σημαία της Απελευθέρωσης και πλαισιωμένα από μαθητές και μαθήτριες της Ιονίου Σχολής, προσήλθαν στο σημείο του ιστού. Η Σημαία παραδόθηκε στους άνδρες της Προεδρικής Φρουράς και ακολούθησε η έπαρση, ενώ παιάνιζε ο Ύμνος της Σημαίας. Μετά την έπαρση, η μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας ανέκρουσε τον Εθνικό Ύμνο.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, ενώ παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής, πολιτειακής και στρατιωτικής ηγεσίας, καθώς και μέλη της Εκκλησίας.

«Σήμερα, τιμούμε όσες και όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για τη Δημοκρατία», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και στη συνέχεια τόνισε: «Πριν από 81 χρόνια, η σβάστικα κατέβηκε από την Ακρόπολη και στη θέση της υψώθηκε ξανά η ελληνική σημαία, σύμβολο αξιοπρέπειας, ελπίδας και αντίστασης. 81 χρόνια μετά, τα μηνύματα της επετείου αυτής παραμένουν δραματικά επίκαιρα. Σε μία εποχή, που ο φανατισμός, η ρητορική μίσους, η απαξίωση της πολιτικής και η αδιαφάνεια απειλούν ξανά τις αξίες μας, έχουμε ευθύνη να υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή. Ο πατριωτισμός της Αντίστασης πρέπει να γίνει σήμερα πατριωτισμός της κοινωνικής ευθύνης».

