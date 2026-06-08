Με τιμές υποδέχθηκε η Πιονγκγιάγκ τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ

Η Βόρεια Κορέα υποδέχθηκε σήμερα με μεγάλες τιμές τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος πραγματοποιεί στη χώρα σπάνια διήμερη επίσκεψη, με το Πεκίνο να εξαίρει την «αήττητη φιλία» μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η Κίνα αποτελεί παραδοσιακά έναν κρίσιμης σημασίας διπλωματικό, οικονομικό και πολιτικό υποστηρικτή της Βόρειας Κορέας, μια χώρα στην οποία ο ΟΗΕ έχει επιβάλει πολλαπλές κυρώσεις.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν και η σύζυγός του Ρι Σολ- τζου υποδέχθηκαν τον Σι και τη σύζυγό του Πενγκ Λιγουάν κατά την άφιξή τους στην Πιονγκγιάγκ, σύμφωνα με βίντεο που μετέδωσε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Στη συνέχεια ακολούθησε μεγάλη τελετή στην πλατεία Κιμ Ιλ Σουνγκ, η οποία είχε στολιστεί με τεράστια πορτρέτα των δύο ηγετών, ενώ στρατιωτική μπάντα παιάνισε τους εθνικούς ύμνους της Κίνας και της Βόρειας Κορέας. Ακολούθησαν 21 κανονιοβολισμοί την ώρα που θεατές φώναζαν συνθήματα κρατώντας μπαλόνια, λουλούδια και σημαίες.

Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στη Βόρεια Κορέα από το 2019, όταν ο Κινέζος πρόεδρος είχε αναφερθεί στην «άρρηκτη φιλία» μεταξύ των δύο γειτονικών εθνών. Πραγματοποιείται λιγότερο από έναν μήνα μετά την επίσκεψη στο Πεκίνο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Σι, τον οποίο συνοδεύει μεταξύ άλλων ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι, αναμένεται να επιδιώξει να επιβεβαιώσει την ισχύ των διμερών σχέσεων, ιδίως υπό το πρίσμα της προσέγγισης μεταξύ Πιονγκγιάνγκ και Μόσχας τα τελευταία χρόνια.

«Ανεξάρτητα από το πώς εξελίσσονται οι καιροί ή το τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η διεθνής κατάσταση, η παραδοσιακή φιλία ανάμεσα στην Κίνα και τη Βόρεια Κορέα είναι πάντα αήττητη», τόνισε ο Σι σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στο πρωτοσέλιδό της εφημερίδας Rodong Sinmun, οργάνου του κυβερνώντος κόμματος της Βόρειας Κορέας.

«Πρέπει να αντιταχθούμε στην ηγεμονία, τον αυταρχισμό και όλες τις απόπειρες και τις συνωμοσίες να αναβιώσει η στρατιωτικοποίηση που θέτει σε κίνδυνο την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα», πρόσθεσε ο Κινέζος πρόεδρος στο άρθρο του.

«Η σύνοδος κορυφής Σι – Κιμ αποτελεί υπενθύμιση ότι το Πεκίνο εξακολουθεί να θεωρεί την Πιονγκγιάνγκ στρατηγικό πλεονέκτημα», εκτίμησε ο Κρεγκ Σίνγκλετον, ερευνητής για την Κίνα στο Foundation for Defense of Democracies.

Οι δύο χώρες, μαζί με τη Ρωσία και το Ιράν, έχουν κοινό συμφέρον να περιορίσουν την ισχύ των ΗΠΑ και να προκαλέσουν ένταση στις συμμαχίες τους, πρόσθεσε.

Ο Κινέζος πρόεδρος δεσμεύθηκε επίσης να συνεργαστεί με τη Βόρεια Κορέα για να προωθήσει τη δίκαιη και συντεταγμένη πολυπολικότητα και την οικονομική παγκοσμιοποίηση με τη συμμετοχή όλων η οποία θα ωφελήσει τον κόσμο, εκτιμώντας ότι η μακροπρόθεσμη περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα αποτελούν κοινές επιδιώξεις για τις δύο χώρες.

«Μη διαπραγματεύσιμο»

Χθες Κυριακή, μία ημέρα πριν την επίσκεψη του Σι στη Βόρεια Κορέα η Κιμ Γιο Γιονγκ, η αδελφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη τόνισε ότι «η θέση μας μας ως πυρηνικής δύναμης είναι απολύτως μη διαπραγματεύσιμη. Δεν θα ανεχθούμε καμία απειλή».

Η Βόρεια Κορέα κατοχύρωσε στο Σύνταγμά της το 2023 τον μη αναστρέψιμο χαρακτήρα του καθεστώτος της ως πυρηνικής δύναμης, μια αρχή την οποία είχε διακηρύξει έναν χρόνο νωρίτερα ο Κιμ Γιονγκ Ουν. Στη χώρα έχουν επιβληθεί αυστηρές διεθνείς κυρώσεις για το πρόγραμμά της παραγωγής πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων. Η Νότια Κορέα, οι ΗΠΑ και άλλες χώρες θέτουν την αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας ως όρο για την άρση των κυρώσεων αυτών.

Αλλά η Πιονγκγιάνγκ θεωρεί ότι το πυρηνικό της οπλοστάσιο, που εκτιμάται σε μερικές δεκάδες κεφαλές, της παρέχει ασφάλεια έναντι οποιασδήποτε εισβολής ή ανατροπής του καθεστώτος της. Η άποψη αυτή ενισχύθηκε από τις πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν και της Βενεζουέλας.

Το άρθρο της Κιμ Γιο Γιονγκ αποτελεί αντίδραση σε κείμενο που εξέδωσε στις 17 Μαΐου ο Λευκός Οίκος στο οποίο αναφερόταν ότι κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο ο Τραμπ και ο Σι «επανέλαβαν τον κοινό τους στόχο της αποπυρηνικοποίησης της Βόρειας Κορέας».

Στο παρελθόν η Κίνα, ανησυχώντας για το ενδεχόμενο μιας περιφερειακής σύγκρουσης στη γειτονιά της, υποστήριζε την αρχή της αποπυρηνικοποίησης της κορεατικής χερσονήσου και από το 2006 ως το 2017 είχε ψηφίσει υπέρ πολλών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που επέβαλαν κυρώσεις στη Βόρεια Κορέα.

Ωστόσο, η θέση της σχετικά με το βορειοκορεατικό πυρηνικό πρόγραμμα έχει μαλακώσει έκτοτε, με πρώτη προτεραιότητα του Πεκίνου να είναι, σύμφωνα με τους αναλυτές, η σταθερότητα του καθεστώτος στη Βόρεια Κορέα, ενός κράτους-αναχώματος έναντι των αμερικανικών δυνάμεων στη Νότια Κορέα.

Η Βόρεια Κορέα είναι η μόνη χώρα που συνδέεται με το Πεκίνο με επίσημη και δεσμευτική στρατιωτική συμμαχία.

«Καθώς η διεθνής θέση της Κίνας ανεβαίνει, το Πεκίνο πιθανότατα επιδιώκει να προσελκύσει πιο ενεργά την Πιονγιάνγκ στην διπλωματική του τροχιά», εκτίμησε ο Λιμ Έουλ-τσουλ του Πανεπιστημίου Κιουνγκνάμ.

Η επίσκεψη Σι πραγματοποιείται την ώρα που ο Κιμ έχει ενισχύσει τους δεσμούς της χώρας του με τη Ρωσία, στέλνοντας χιλιάδες στρατιώτες για να ενισχύσουν τις ρωσικές δυνάμεις στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.