Με τεχνολογίες αιχμής η αποκατάσταση του κάστρου Γραμβούσας

» Σε εξέλιξη η πρώτη φάση του έργου

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 22 Ιουνίου η πρώτη φάση του έργου με τίτλο «Διερεύνηση δυνατοτήτων και μεθόδων αποκατάστασης του Κάστρου Γραμβούσας – Έρευνα για ανάλυση και τεκμηρίωση του συνόλου – Ένταξη του μνημείου στο φυσικό, ιστορικό και πολιτιστικό τοπίο της δυτικής Κρήτης» ενός από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κρήτης.

Το έργο περιλαμβάνει ιστορική τεκμηρίωση, καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του μνημείου και σχεδιασμό παρεμβάσεων που θα διασφαλίσουν την προστασία και την ασφαλή επίσκεψή του.



Όπως ανέφερε μιλώντας στα «Χανιώτικα νέα» η καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, επιστημονικά υπεύθυνη του έργου Αμαλία Κωτσάκη, η ομάδα έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες πεδίου.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

Η πρώτη φάση, διάρκειας τριών μηνών, περιλαμβάνει την ιστορική τεκμηρίωση του κάστρου, την αρχιτεκτονική ανάλυση, την καταγραφή των φθορών και της οικοδομικής του κατάστασης, καθώς και την αξιολόγηση της πρόσβασης και των υποδομών. Παράλληλα, θα διαμορφωθεί μια πρώτη πρόταση για τη συνολική διαχείριση του μνημείου και τον εντοπισμό των σημείων που απαιτούν άμεση προσοχή.

Σύμφωνα με την κ. Κωτσάκη, η κατάσταση του κάστρου επιτρέπει την αποκατάστασή του, καθώς «δεν είναι τραγική η κατάστασή του, αλλά χρειάζεται επεμβάσεις για να μπορέσει να διατηρηθεί με τον καλύτερο τρόπο». Όπως εξήγησε, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διαμόρφωση ασφαλών διαδρομών για τους επισκέπτες και στη βελτίωση της ιδιαίτερα δύσκολης πρόσβασης προς το μνημείο.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Οι εργασίες τεκμηρίωσης πραγματοποιούνται με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όπως drones, σαρωτές laser και φωτογραμμετρικές μεθόδους υψηλής ακρίβειας. «Θα γίνουν αποτυπώσεις με drones, με lasers, με φωτογραμμετρικές μεθόδους. Ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην τοπογραφική τεκμηρίωση», σημείωσε η κα Κωτσάκη.

Ιδιαίτερη πρόκληση αποτελεί και η διαχείριση της μεγάλης επισκεψιμότητας του κάστρου, καθώς καθημερινά το μνημείο δέχεται χιλιάδες επισκέπτες κατά τη θερινή περίοδο. Όπως τόνισε η κ. Κωτσάκη το φρούριο «συνιστά ένα παλίμψηστο αρκετών πολιτισμών και επίσης είναι και το ζήτημα του φυσικού κάλλους, δηλαδή του εξαιρετικού διαλόγου που αναπτύσσει το μνημείο με το φυσικό περιβάλλον. Και τέλος είναι και το θέμα της διαχείρισης πάρα πολύ σοβαρό, διότι ο κόσμος ο οποίος ανεβαίνει στο κάστρο της Γραμβούσας είναι πολύς. Και αυτό όλο συνιστά ένα πεδίο πολύ σοβαρού προβληματισμού. Εμείς δεν μπορούμε να λύσουμε το πόσος κόσμος θα πάει στη Γραμβούσα, δεν είναι αρμοδιότητα δική μας. Μπορούμε όμως να διαχειριστούμε τις προσβάσεις και τις κινήσεις στο μνημείο με ένα τρόπο που δεν θα το προσβάλλουν και θα το αναδεικνύουν»

Στο δεύτερο στάδιο, όπως εξήγησε η κα Κωτσάκη θα γίνει πιο λεπτομερής μελέτη «δηλαδή αφού έχουμε αποφασίσει ποια είναι τα σημεία τα οποία θα αναδείξουμε ή αυτά τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης σημασίας στην αποκατάστασή του, περνάμε στη μελέτη των συγκεκριμένων σημείων, όπως επίσης και πιθανόν – αυτό δεν είναι σίγουρο – νέων κατασκευών, πολύ μικρών βεβαίως, ή εξωραϊσμού των υφισταμένων, προκειμένου να έχουμε και κάποιες υποστηρικτικές λειτουργίες στην πρόσβαση».

Η μελέτη εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ανάδειξη των ενετικών οχυρώσεων της Κρήτης και αναμένεται να ενισχυθεί από συνεργασία με το Ινστιτούτο Ερευνών για τον Τουρισμό και την Πολιτιστική Κληρονομιά της Σορβόννης, με στόχο την αξιοποίηση διεθνών καλών πρακτικών στη διαχείριση μνημείων που συνδυάζουν πολιτιστική κληρονομιά, τουρισμό και φυσικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διαμόρφωση ασφαλών διαδρομών για τους επισκέπτες και στη βελτίωση της ιδιαίτερα δύσκολης πρόσβασης προς το μνημείο.