Με συζητήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και δρώμενα το 19ο Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Χανίων

Με συζήτηση για την «ποινικοποίηση της ελεύθερης μετακίνησης» ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής το “19ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Χανίων” στον χώρο του Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών.

1 από 7

Στα πλαίσια αυτά ένας πρόσφυγας από το Σουδάν μετέφερε γεγονότα που καταδείκνυαν τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που φτάνουν με καραβιές αλλά και εκείνοι που κατηγορούνται ως “διακινητές” επειδή βρέθηκαν στο τιμόνι ενός σκάφους προκειμένου να μην βυθιστεί. Σημείωσε πως «κρατούνται στις φυλακές, μαζί με επικίνδυνους εγκληματίες όλων των ειδών, ενώ δεν έχουν καμία πρόσβαση στα δικαιώματα τους για άσυλο κα.» Ξεχωριστή αναφορά έγινε στο ότι οι άνθρωποι αυτοί κατηγορούνται ως δουλέμποροι και βρίσκονται αντιμέτωποι με πολυετείς φυλακίσεις αλλά και πόσο σημαντική είναι η στήριξη που έχουν από συλλογικότητες, αλληλέγγυους κα.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 18.30 με Ανοιχτή Συζήτηση: «Μια πόλη σε έξωση: Στεγαστική κρίση & τουριστική βιοµηχανία στα Χανιά». Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα της ποσοτικής έρευνας για τη στέγη που ανέλαβε το Σωµατείο». Οµιλητ(ρι)ές: Εύα Παπατζανή (µεταδιδακτορική ερευνήτρια σε θέµατα πόλης και µετανάστευσης), Βάσω Κουτσουπιά (εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών/στριών Θεσσαλονίκης), παρεµβάσεις από τοπικά κινήµατα πόλης, όπως η Aγωνιστική Κίνηση κατά των πλειστηριασµών στα Χανιά, καθώς και από εκπροσώπους από τον χώρο της εκπαίδευσης.

Συντονίζει: Σωµατείο Μισθωτών Τεχνικών – παράρτηµα Χανίων.

Μουσικό Πρόγραμμα Σαββάτου:

– Τα Ποντίκια: Τα Ποντίκια, είναι µια punk rock µπάντα από τα Χανιά που ξεσηκώνει µε δυναµικά riffs και ακατέργαστη ενέργεια.

– Junkheart: Οι Junkheart, αποτελούν το µουσικό όχηµα µιας συντροφιάς φίλων που µοιράζονται ριφάκια, στίχους, αγωνίες και προβληµατισµούς. ουσικούς χώρους συνάντησης και εκτόνωσης.

– Yovel: Οι Yovel, µια black metal µπάντα από την Αθήνα, µε στίχους και ήχο φορτισµένους πολιτικά, που αµφισβητούν τις νόρµες.

– Tnt_Dj Gzas: Μια φωνή µε hip hop ήχο και λούπες, που µιλά για τις εµπειρίες όλων µας από τις φτωχογειτονιές των µεγαλουπόλεων.