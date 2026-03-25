Με πτώση άνοιξε η διεθνής αγορά πετρελαίου

Έντονη νευρικότητα εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις τιμές να παρουσιάζουν διαρκείς διακυμάνσεις. Σήμερα 25 Μαρτίου, η τιμή του πετρελαίου σημείωσε πτώση, έπειτα από τη χθεσινή άνοδο, με το βαρέλι να κινείται κοντά στα 95 δολαρίων.

Οπως μετέδωσε το ertnews, η εικόνα αυτή αντανακλά την αβεβαιότητα που επικρατεί σε γεωπολιτικό επίπεδο, καθώς οι αγορές λειτουργούν προεξοφλητικά, παρακολουθώντας στενά τόσο τις εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων όσο και τις διπλωματικές διεργασίες. Το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης μέσω διαπραγματεύσεων φαίνεται να επηρεάζει άμεσα τις τιμές, οδηγώντας σε προσωρινές διορθώσεις.

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει επίσης πτωτική τάση, διαμορφούμενο στα 53 ευρώ, ωστόσο σε μηνιαία βάση παραμένει αυξημένο κατά περίπου 74%. Η εξέλιξη αυτή είναι κρίσιμη, καθώς επηρεάζει άμεσα το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρική αγορά.

Στην Ελλάδα, τα διυλιστήρια ανακοίνωσαν την πρώτη μείωση στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης από την έναρξη του πολέμου, εξέλιξη που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία. Ωστόσο, η αποκλιμάκωση αυτή δεν αναμένεται να φανεί άμεσα στις τιμές λιανικής.

Παράλληλα, οι αυξήσεις στα υπόλοιπα καύσιμα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Από την αρχή της κρίσης, η τιμή της αμόλυβδης έχει αυξηθεί κατά περίπου 27 λεπτά ανά λίτρο στη χονδρική, ενώ το πετρέλαιο κίνησης καταγράφει άνοδο 51 λεπτών, αποτελώντας τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει αυξηθεί κατά 45 λεπτά, με τη λιανική τιμή να ξεπερνά πλέον το 1,70 ευρώ ανά λίτρο, παρά τη μειωμένη ζήτηση λόγω εποχικότητας. Αντίστοιχα, σημαντικές είναι οι ανατιμήσεις και στο υγραέριο, που φτάνουν τα 53 λεπτά.

Σε επίπεδο λιανικής, η αμόλυβδη εμφανίζεται αυξημένη κατά 29 λεπτά και το πετρέλαιο κίνησης κατά 49 λεπτά. Μάλιστα, εκτιμάται ότι τις επόμενες ημέρες οι τιμές τους θα εξισωθούν, λόγω της εφαρμογής της οριζόντιας επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης.

Η συγκυρία αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει του Πάσχα, καθώς αναμένεται αυξημένη μετακίνηση πολιτών εκτός αστικών κέντρων, γεγονός που θα ενισχύσει τη ζήτηση καυσίμων. Παράλληλα, κρίσιμο ζητούμενο παραμένει η συγκράτηση του κόστους για τους επαγγελματίες, ώστε να αποφευχθεί νέο κύμα ανατιμήσεων στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τις επόμενες ημέρες, εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών εκτιμούν ότι θα υπάρξουν μειώσεις στις τιμές χονδρικής σε όλα τα καύσιμα. Το κατά πόσο αυτές θα μεταφερθούν και στις αντλίες, παραμένει ανοιχτό ερώτημα.