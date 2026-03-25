menu
11.7 C
Chania
Τετάρτη, 25 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Με πτώση άνοιξε η διεθνής αγορά πετρελαίου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Έντονη νευρικότητα εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις τιμές να παρουσιάζουν διαρκείς διακυμάνσεις. Σήμερα 25 Μαρτίου, η τιμή του πετρελαίου σημείωσε πτώση, έπειτα από τη χθεσινή άνοδο, με το βαρέλι να κινείται κοντά στα 95 δολαρίων.

Οπως μετέδωσε το ertnews, η εικόνα αυτή αντανακλά την αβεβαιότητα που επικρατεί σε γεωπολιτικό επίπεδο, καθώς οι αγορές λειτουργούν προεξοφλητικά, παρακολουθώντας στενά τόσο τις εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων όσο και τις διπλωματικές διεργασίες. Το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης μέσω διαπραγματεύσεων φαίνεται να επηρεάζει άμεσα τις τιμές, οδηγώντας σε προσωρινές διορθώσεις.

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει επίσης πτωτική τάση, διαμορφούμενο στα 53 ευρώ, ωστόσο σε μηνιαία βάση παραμένει αυξημένο κατά περίπου 74%. Η εξέλιξη αυτή είναι κρίσιμη, καθώς επηρεάζει άμεσα το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρική αγορά.

Στην Ελλάδα, τα διυλιστήρια ανακοίνωσαν την πρώτη μείωση στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης από την έναρξη του πολέμου, εξέλιξη που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία. Ωστόσο, η αποκλιμάκωση αυτή δεν αναμένεται να φανεί άμεσα στις τιμές λιανικής.

Παράλληλα, οι αυξήσεις στα υπόλοιπα καύσιμα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Από την αρχή της κρίσης, η τιμή της αμόλυβδης έχει αυξηθεί κατά περίπου 27 λεπτά ανά λίτρο στη χονδρική, ενώ το πετρέλαιο κίνησης καταγράφει άνοδο 51 λεπτών, αποτελώντας τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει αυξηθεί κατά 45 λεπτά, με τη λιανική τιμή να ξεπερνά πλέον το 1,70 ευρώ ανά λίτρο, παρά τη μειωμένη ζήτηση λόγω εποχικότητας. Αντίστοιχα, σημαντικές είναι οι ανατιμήσεις και στο υγραέριο, που φτάνουν τα 53 λεπτά.

Σε επίπεδο λιανικής, η αμόλυβδη εμφανίζεται αυξημένη κατά 29 λεπτά και το πετρέλαιο κίνησης κατά 49 λεπτά. Μάλιστα, εκτιμάται ότι τις επόμενες ημέρες οι τιμές τους θα εξισωθούν, λόγω της εφαρμογής της οριζόντιας επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης.

Η συγκυρία αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει του Πάσχα, καθώς αναμένεται αυξημένη μετακίνηση πολιτών εκτός αστικών κέντρων, γεγονός που θα ενισχύσει τη ζήτηση καυσίμων. Παράλληλα, κρίσιμο ζητούμενο παραμένει η συγκράτηση του κόστους για τους επαγγελματίες, ώστε να αποφευχθεί νέο κύμα ανατιμήσεων στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τις επόμενες ημέρες, εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών εκτιμούν ότι θα υπάρξουν μειώσεις στις τιμές χονδρικής σε όλα τα καύσιμα. Το κατά πόσο αυτές θα μεταφερθούν και στις αντλίες, παραμένει ανοιχτό ερώτημα.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum