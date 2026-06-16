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Τρίτη, 16 Ιουνίου, 2026
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Με προβλήματα ξεκινάει η δακοκτονία στα Χανιά

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
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Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ξεκινήσει η δακοκτονία στον Πλατανιά, ενώ η Αναπτυξιακή Αποκορώνου και οι συνεταιρισμοί Γραμβούσας και Σελίνου θα αναμένουν σχετική απόφαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων, στον Αποκόρωνα αναμένεται ο ψεκασμός να ξεκινήσει στα τέλη της εβδομάδας από τις παραλιακές περιοχές.

Η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι δεν έχει ακόμα κατακυρωθεί η εργολαβία ψεκασμού, δεν έχουν μπει ακόμα οι παγίδες , ενώ τα φάρμακα επαρκούν για μόλις δύο ψεκασμούς !

Το ζήτημα απασχόλησε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Περιφερειακή ενότητα Χανίων με τη συμμετοχή των προσωρινών εργολάβων που αναμένουν την έγκριση της σύμβασης τους στο ελεγκτικό συνέδριο .

 

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