Με νίκη επί της Μλάντοστ έκλεισε ιδανικά το Conference Cup για τον ΝΟΧ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκλήρωσε η γυναικεία ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Χανίων την παρθενική της συμμετοχή στο Conference Cup, κατακτώντας την τιμητική 5η θέση.

Αυτό επιτεύχθηκε χάρη στη νίκη επί της Μλάντοστ με σκορ 18-12, η οποία ήταν η δεύτερη απέναντι στην ίδια αντίπαλο στη διοργάνωση και τρίτη συνολικά στην τελική φάση.

Διαιτητές: Ράκοβιτς-Κρστόνοσιτς (Σερβία) – Σίλβα (Πορτογαλία)

Οκτάλεπτα: 3-0, 6-4, 6-2, 3-6

ΝΟ Χανίων ANEK LINES (Σεμπάστιαν Λειψάκης / Γιώργος Μορφέσης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη 2, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου 2, Ντάσιου, Στρατηδάκη 6, Κώτσια 3, Πάτερου 3, Φράγκου 1, Βούλγαρη 1, Πασβάντη, Ιγνατίου

Μλάντοστ (Γιόσκο Κρέκοβιτς): Λέριντς, Γιάντρεσιτς, Πέσιτς, Ρόγκουλ, Τζάγια 1, Γκλας 3, Μέντιτς 2, Άλαματ 1, Μπρκίτσιτς, Στιπάνοβ 4, Ετέροβιτς 1, Λούλιτς, Φρκέτιτς, Γιαζβίν