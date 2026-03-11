menu
Με μηνύματα στο κινητό προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ακόμη ένα παραπλανητικό μήνυμα εντοπίστηκε να διακινείται τις τελευταίες μέρες με το οποίο οι πολίτες ενημερωνονται για ληξιπρόθεσμη οφειλή συνεπεία τροχαίας παράβασης η οποία πρέπει να εξοφληθεί προς αποφυγή πρόσθετων οικονομικών επιπτώσεων.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. «οι επιτήδειοι, ωστόσο, μέσω του απατηλού μηνύματος, επιδιώκουν να υποκλέψουν προσωπικά στοιχεία των πολιτών, και να αποκομίσουν παράνομο κέρδος. Για να ασκήσουν πίεση στους αποδέκτες , επικαλούνται νομικές επιπτώσεις ενώ στο μήνυμα περιέχεται σύνδεσμος .
Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνεται ότι το παρακάτω κείμενο – μήνυμα που διακινείται μέσω μηνυμάτων στους αριθμούς κινητής τηλεφωνίας των πολιτών είναι καταφανώς ψευδές και απατηλό και αποστέλλεται από δράστες που επιχειρούν προφανώς να εξαπατήσουν – παραπλανήσουν τους πολίτες και ακολούθως να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.
Παρακαλούνται οι πολίτες να μην ανταποκρίνονται και να διαγράφουν το συγκεκριμένο μήνυμα, καθώς και «να μην ανοίγουν» τα συνημμένα αρχεία.
Παράλληλα, καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λαμβάνουν παρόμοια μηνύματα, δίνοντας βαρύτητα σε «σημάδια» που μαρτυρούν ότι πρόκειται για απάτη.
Ειδικότερα, για προστασία από τέτοιου είδους απάτες, οι πολίτες μπορούν να προχωρούν στις παρακάτω ενέργειες:
• Εμφάνιση του header του e-mail: Να χρησιμοποιούν την επιλογή προβολής της επικεφαλίδας (header) του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούν, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα, τον παραλήπτη και τη διαδρομή που ακολουθεί το μήνυμα μέσω διάφορων διακομιστών.
• Έλεγχος αποστολέα μηνύματος: Να ελέγχουν προσεκτικά τη διεύθυνση του αποστολέα και να αναζητούν τυχόν ασυνήθιστα στοιχεία, όπως λανθασμένα ονόματα ή περίεργες καταλήξεις. Για παράδειγμα στην προκειμένη περίπτωση η διεύθυνση του αποστολέα ministryofdevelopement.gr.com@gmail.com, δείχνει καταφανώς ότι πρόκειται για απατηλό μήνυμα, καθώς με μια απλή αναζήτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου προκύπτει ότι το όνομα τομέα (domain name) δεν αντιστοιχεί στις επίσημες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
• Συντακτικά και ορθογραφικά λάθη: Τα απατηλά μηνύματα συχνά περιέχουν γραμματικά ή συντακτικά λάθη που αποκαλύπτουν την πλαστότητά τους.
• Συνημμένα αρχεία και σύνδεσμοι: Να μην ανοίγουν συνημμένα αρχεία ή συνδέσμους από άγνωστες ή ύποπτες πηγές, καθώς ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό.
• Αιτήματα για προσωπικά δεδομένα: Οι κρατικοί φορείς δεν θα ζητήσουν ποτέ μέσω e mail ή μηνυματος προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες.
• Πιεστικές προθεσμίες: Λέξεις όπως αυτές που περιλαμβάνονται στο μήνυμα και μάλιστα με κεφαλαία γράμματα (ΑΜΕΣΩΣ, ΚΑΘΕ, ΔΩΡΕΑΝ, ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΗΜΕΡΑ) μαρτυρούν ότι πρόκειται ξεκάθαρα για απατηλό.
Διασταύρωση πληροφοριών: Σε περίπτωση αμφιβολίας, να επικοινωνούν άμεσα με τις επίσημες Αρχές ώστε να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα του μηνύματος.
Υπενθυμίζεται ότι, περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης πολιτών υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr), στην ενότητα «Οδηγός του πολίτη/Χρήσιμες συμβουλές», ενώ επιπλέον πληροφορίες και συμβουλές για περιστατικά ηλεκτρονικών απατών υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος www.cyberalert.gr»

 

