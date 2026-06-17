Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώνεται το Loux GNC 3on3

Με μεγάλη συμμετοχή άρχισε χθες για μία ακόμα χρονιά στις εγκαταστάσεις του ΟΑΧ το Loux GNC 3on3 το οποίο θα ολοκληρωθεί σήμερα με τα τελικά αλλά και τους διάφορους διαγωνισμούς.

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Ουσιαστικά πρόκειται για μία μεγάλη γιορτή του μπάσκετ στην πιο συνηθισμένη και… απλή μορφή του καθώς όλοι μας λίγο πολύ έχουμε βρεθεί κάποια στιγμή με μία πορτοκαλί μπάλα “εκτελώντας” σουτ στις διάφορες μπασκέτες που βρίσκουμε στα ανοιχτά γήπεδα, κάποια από αυτά με υποτυπώδη χάραξη.

Οπως σημειώνει ο Κωνσταντίνος Γιατράς τεχνικός διευθυντής του event: «Είναι η τρίτη χρονιά συνεχόμενη που διεξάγεται αυτό στα Χανιά και δεύτερη στις εγκαταστάσεις του ΟΑΧ. Το Loux GNC 3on3 διεξάγεται σε πολλές πόλεις της Ελλάδας υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Η συμμετοχή είναι πολύ ικανοποιητική καθώς συμμετέχουν 75 ομάδες των 4 ατόμων. Το τουρ στο νησί ξεκίνησε από το Ηράκλειο, ήρθαμε τώρα στα Χανιά και θα συνεχίσουμε στον Αγιο Νικόλαο 19-20 Ιουνίου σε μία προσπάθεια της Περιφέρειας Κρήτης μαζί με το GNC 3on3 και τη Loux»

Χθες οι αγώνες ξεκίνησαν με τα προκριματικά σε παίδες, έφηβους, άνδρες με τις ομάδες χωρισμένες σε ομίλους και σήμερα η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί με τα τελικά και τους διαγωνισμούς τριπόντων και βολών ενώ θα λάβουν μέρος και κάποιες ομάδες γυναικών.

Να προσθέσουμε την πολύτιμη υποστήριξη της Τεχνομηχανικής Μανουσάκης στην όλη διοργάνωση.