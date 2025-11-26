menu
Συνεργασίες

«Με λένε Νάντια Ανζουµάν»

Κωνσταντίνος Σταυρουλάκης
Κωνσταντίνος Σταυρουλάκης
0

Ω εσύ διαβάτη των σκοτεινών δρόµων και των άγνωστων µονοπατιών, εσύ που βαδίζεις ανέµελος ως να ‘ταν φωτεινοί διάδροµοι, έφτασε η ώρα να σηκώσεις το βλέµµα και να βαδίσεις έχοντας προσηλωµένη την µατιά σου στον προορισµό..
Ω εσύ διαβάτη των σκοτεινών δρόµων και των άγνωστων µονοπατιών, ήρθε η ώρα ν’ ακούσεις και την δική µου ιστορία.
Με λένε Νάντια. Νάντια Ανζουµάν.
Γεννήθηκα το 1980 στο Β∆ Αφγανιστάν
Ήµουν δεν ήµουν 15 χρονώ στις περιόδους αναταραχής της Χώρας µου, τότε που κατέλαβαν οι Ταλιµπάν το Χεράτ και οι ελευθερίες των γυναικών περιορίστηκαν δραµατικά.
Μια ταλαντούχα µαθήτρια, τώρα στο 10ο έτος της εκπαίδευσης της, αντιµετώπιζε ένα µέλλον χωρίς ελπίδα.
Στα σκοτάδια που ακολούθησαν ήρθε µια ακτίδα φωτός, εκεί στο 1996, όταν συσπειρωθήκαµε µε άλλες γυναίκες και παρακολουθούσαµε κρυφά, σε κάποιο υπόγειο, µαθήµατα λογοτεχνίας. Για να το καταφέρουµε αυτό, κάποια γυναίκα, µε κίνδυνο την ζωή της, έκανε αίτηση για διεξαγωγή µαθηµάτων ραπτικής λαµβάνοντας την σχετική άδεια από τους Ταλιµπάν. Έξω οι γυναίκες είχαν τα παιδιά τους να παίζουν, ώστε µόλις πλησίαζε κάποιος θρησκευτικός αστυνοµικός κρύβαµε τα βιβλία και δείχναµε τα κεντητά. Τα µαθήµατα µας τα έκανε ο καθηγητής Πανεπιστηµίου της Χεράτ ο Μοχάµεντ Αλ Ραχιάµπ τον οποίο κρύβαµε σε ένα δωµατιάκι ή µάλλον σε µια ειδική κρύπτη. Ο θάνατος δια του απαγχονισµού τρόµαζε σε κάθε επίσκεψη αυτών των οµάδων καταστολής.
Ήµουν 21 ετών όταν ανατράπηκε το καθεστώς των Ταλιµπάν. Αµέσως έγινα δεκτή από το Πανεπιστήµιο του Χεράτ όπου σπούδασα λογοτεχνία αποφοιτώντας το 2002. ∆ηµοσίευσα το πρώτο µου βιβλίο «Λουλούδι του Καπνού» το οποίο έγινε σύντοµα δηµοφιλές.
Παντρεύτηκα τον Φαρίντ Αχµάντ Ματζίντ Νέϊα επίσης απόφοιτο Πανεπιστηµίου του Χεράτ, πτυχιούχο Λογοτεχνίας, επικεφαλής της εκεί Πανεπιστηµιακής Βιβλιοθήκης. Όµως ο Νέϊα υιοθέτησε την άποψη της οικογένειας του, πως η γραφή µου είναι ντροπή καθώς έγραφα συνεχώς για την οµορφιά και τον έρωτα.
∆εν πτοήθηκα, συνέχισα να γράφω και το 2005 δηµοσίευσα το “Dark Flower” και λίγο πριν ολοκληρώσω την ποιητική µου συλλογή «Μια αφθονία ανησυχίας», εκεί που περιέγραφα την αποµόνωση και την θλίψη µου, στις 4 Νοεµβρίου του 2005, ήµουν δεν ήµουν 25 χρονώ µε ένα µικρό παιδί, ο Νέϊα, σε µια αψιµαχία µας, µε σκότωσε.
Με σκότωσε.
Ο πατέρας µου πιέστηκε από την κοινωνία και την οικογένεια του συζύγου µου και δήλωσε πως µετά τον ξυλοδαρµό µου ήπια δηλητήριο και πως δεν µε σκότωσε ο Νέϊα.
Ο Νέια αποφυλακίστηκε έτερον εκάτερον που ο πατέρας µου πέθανε από σοκ λίγες ηµέρες µετά.
Τώρα διαβάτη κείτοµαι, στο Βορειανατολικό νεκροταφείο του Χεράτ µε µάτια κενά και σώµα χώµα για τ’ απέραντα λιβάδια µε τις κόκκινες παπαρούνες.
Πώς να σηκωθώ διαβάτη να φωνάξω για το δίκιο µου;
Βοήθα µε για το Θεό..
Για όποιον Θεό..

Κωστής Σταυρουλάκης
(πραγµατική ιστορία της Νάντια Ανζουµάν 1980-2005)
(στo πλαίσιo της ∆ιεθνούς Ηµέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών)

