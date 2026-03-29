Με λαμπρότητα η υποδοχή του νέου Μητροπολίτη Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων, Ιωακείμ, στο Σπήλι 29-03-2026 14:04

Με λαμπρότητα υποδέχεται το Σπήλι τον νέο Μητροπολίτη, Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων, Ιωακείμ.

Όπως μεταδίδει το goodnet.gr τον μητροπολίτη υποδέχθηκε αρχικά ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης, ενώ παρόντες είναι μεταξύ άλλων ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, Γιάννης Κεφαλογίαννης, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ο ανεξάρτητος βουλευτής Επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκης, ο περφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, Μαρία Λιονή, ο δήμαρχος Ανωγείων, Σωκράτης Κεφαλογιάννης, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος, τοπικές αρχές, εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και του κλήρου, τοπικά σχολεία και φυσικά εκατοντάδες πιστοί, καθώς και ο λαογραφικός σύλλογος Ακρήτες.