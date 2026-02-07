Με λαμπρότητα η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου

Πλήθος πιστών, εκπρόσωποι αρχών και φορέων παρευρίσκονται στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο, για να παρακολουθήσουν την τελετή χειροτονίας του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτου Ταμπακάκη.

Οπως μεταδίδει το cretalive, από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, λεωφορεία που κατέφθασαν έξω από την εκκλησία που είναι αφιερωμένη στον Προστάτη Άγιο του Ηρακλείου, αποβίβασαν αρκετό κόσμο ο οποίος έκανε το μακρύ ταξίδι από τα Χανιά, κι άλλες περιοχές της Κρήτης, για να τιμήσει τον νέο ποιμενάρχη.