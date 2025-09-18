menu
27.8 C
Chania
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Με κόσμο το ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Μπορεί η ΠΑΕ Παναθηναϊκός να προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνάν, για να πετύχει προσωρινή αναστολή εκτέλεσης της ποινής μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών που του επιβλήθηκε από τη ΔΕΑΒ, προκειμένου να γίνει με κόσμο το κυριακάτικο (21/9) ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, ωστόσο το ντέρμπι «αιωνίων» θα διεξαχθεί με την παρουσία φιλάθλων. Και αυτό γιατί, βάσει τροπολογίας που πέρασε τον Φεβρουάριο στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, οι ποινές της ΔΕΑΒ δεν είναι άμεσα εφαρμοστέες, αλλά τίθενται σε ισχύ μετά την παρέλευση πέντε ημερών.

Η εν λόγω τροπολογία «εναρμονίστηκε» με το ποδοσφαιρικό δίκαιο, καθώς σε συνεδρίαση της Super League τον Ιανουάριο του 2025 είχε συζητηθεί και το θέμα των ποινών της ΔΕΑΒ και αποφασίστηκε ότι οι αποφάσεις που λαμβάνει η Επιτροπή για παιχνίδια κεκλεισμένων των θυρών θα εκτελούνται από το συνεταιρισμό την επόμενη από την έκδοσή τους αγωνιστική ημέρα κατά την οποία η τιμωρούμενη ΠΑΕ είναι γηπεδούχος, εκτός εάν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από πέντε ημέρες, οπότε η απόφαση θα εκτελείται από την επόμενη αγωνιστική.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί με κόσμο τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι «αιωνίων», ενώ αναμένεται να εκτίσει την ποινή της μιας αγωνιστικής στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο για την 6η αγωνιστική.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum