Με μια νέα χειρουργό ενισχύθηκε το Νοσοκομείο Χανίων

Η ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος” με ιατρικό προσωπικό συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Διοίκησης του Νοσοκομείου, «σήμερα υπέγραψε ενώπιον του Αναπλ. Διοικητή Εμμανουήλ Καλλιονάκη σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με το νοσηλευτικό ίδρυμα και ανέλαβε τα καθήκοντα της η Γενική Χειρουργός Ζωή Βλαμάκη.

Η κα Βλαμάκη είναι μια εξαίρετη επιστήμονας και καταξιωμένη χειρουργός και θα καλύπτει ενεργές (24ωρες) εφημερίες στα χειρουργικά τμήματα του νοσοκομείου Χανίων.

Η Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ και η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος” συνεχίζουν τις προσπάθειες τους για την ενίσχυση του νοσοκομείου με προσωπικό, την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας και την εξασφάλιση της βέλτιστης φροντίδας για τους ασθενείς».