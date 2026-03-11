menu
16.4 C
Chania
Τετάρτη, 11 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Με φόρα από τη Λάρισα, νέα νίκη επί του ΟΦΘ ο ΝΟΧ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στη Β’ φάση του πρωταθλήματος της Waterpolo League πανηγύρισε ο ΝΟ Χανίων ΑΝΕΚ LINES, επικρατώντας του ΟΦΘ με σκορ 15-7 στο παιχνίδι που διεξήχθη το μεσημέρι της Τετάρτης στο κολυμβητήριο Ηρακλείου για την 3η αγωνιστική.

 

Η ομάδα του Γιώργου Κατσουλάκη έδωσε συνέχεια στο θετικό αποτέλεσμα που είχε προηγηθεί απέναντι στον ΝΟ Λάρισας, κατακτώντας μία ακόμη σημαντική νίκη που δημιουργεί θετική αύρα για τη συνέχεια της προσπάθειας στο πρωτάθλημα.

Το παιχνίδι κρίθηκε ουσιαστικά από νωρίς, καθώς ο ΝΟ Χανίων πήρε σημαντικό προβάδισμα από το πρώτο οκτάλεπτο (4-1) και συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, διευρύνοντας τη διαφορά στο ημίχρονο (9-3). Η υπεροχή της χανιώτικης ομάδας διατηρήθηκε και στη συνέχεια, με το σκορ να φτάνει στο τελικό 15-7.

Συνολικά 10 παίκτες του ΝΟ Χανίων βρήκαν δίχτυα, με πρώτο σκόρερ τον Μαζοκοπάκη, που σημείωσε 3 γκολ.

Επόμενη αποστολή απέναντι στην Γλυφάδα.

Διαιτητές: Μποσγανάς – Αχλαδιώτης
Οκτάλεπτα: 4-1, 5-2, 3-1, 3-3

ΝΟ Χανίων ΑΝΕΚ LINES (Γιώργος Κατσουλάκης): Σάχου, Τουρκομένης 2, Στάνκοβιτς 1, Ράτζκο 1, Λεγάκης, Τοράκης 1, Δρίτσας 1, Ζουζούνης 2, Χατζάκης 1, Μαζοκοπάκης 3, Χαραλαμπόπουλος, Τζανακάκης 1, Κουτρουλάκης, Γεωρβασάκης 2, Σκουνάκης

ΟΦΘ (Μανώλης Γούναρης): Τσακίρης, Βιτόροβιτς 2, Φουρναράκης 2, Προσινικλής Ν., Νάνος 1, Ιωσήφ 2, Παυλίδης, Δημητριάδης, Προσινικλής Π., Πρωιμάκης, Σαλέχ, Τάτσης

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum