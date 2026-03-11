Με φόρα από τη Λάρισα, νέα νίκη επί του ΟΦΘ ο ΝΟΧ

Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στη Β’ φάση του πρωταθλήματος της Waterpolo League πανηγύρισε ο ΝΟ Χανίων ΑΝΕΚ LINES, επικρατώντας του ΟΦΘ με σκορ 15-7 στο παιχνίδι που διεξήχθη το μεσημέρι της Τετάρτης στο κολυμβητήριο Ηρακλείου για την 3η αγωνιστική.

Η ομάδα του Γιώργου Κατσουλάκη έδωσε συνέχεια στο θετικό αποτέλεσμα που είχε προηγηθεί απέναντι στον ΝΟ Λάρισας, κατακτώντας μία ακόμη σημαντική νίκη που δημιουργεί θετική αύρα για τη συνέχεια της προσπάθειας στο πρωτάθλημα.

Το παιχνίδι κρίθηκε ουσιαστικά από νωρίς, καθώς ο ΝΟ Χανίων πήρε σημαντικό προβάδισμα από το πρώτο οκτάλεπτο (4-1) και συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, διευρύνοντας τη διαφορά στο ημίχρονο (9-3). Η υπεροχή της χανιώτικης ομάδας διατηρήθηκε και στη συνέχεια, με το σκορ να φτάνει στο τελικό 15-7.

Συνολικά 10 παίκτες του ΝΟ Χανίων βρήκαν δίχτυα, με πρώτο σκόρερ τον Μαζοκοπάκη, που σημείωσε 3 γκολ.

Επόμενη αποστολή απέναντι στην Γλυφάδα.

Διαιτητές: Μποσγανάς – Αχλαδιώτης

Οκτάλεπτα: 4-1, 5-2, 3-1, 3-3

ΝΟ Χανίων ΑΝΕΚ LINES (Γιώργος Κατσουλάκης): Σάχου, Τουρκομένης 2, Στάνκοβιτς 1, Ράτζκο 1, Λεγάκης, Τοράκης 1, Δρίτσας 1, Ζουζούνης 2, Χατζάκης 1, Μαζοκοπάκης 3, Χαραλαμπόπουλος, Τζανακάκης 1, Κουτρουλάκης, Γεωρβασάκης 2, Σκουνάκης

ΟΦΘ (Μανώλης Γούναρης): Τσακίρης, Βιτόροβιτς 2, Φουρναράκης 2, Προσινικλής Ν., Νάνος 1, Ιωσήφ 2, Παυλίδης, Δημητριάδης, Προσινικλής Π., Πρωιμάκης, Σαλέχ, Τάτσης