Με ευχές για «ασφαλή χιλιόμετρα» η κοπή πίτας της Λέσχη Κλασικής Μοτοσυκλέτας Χανίων

Με πολλές ευχές για μια καλή χρονιά και κυρίως για «ασφαλή χιλιόμετρα» η Λέσχη Κλασικής Μοτοσυκλέτας έκοψε την Αγιοβασιλόπιτα της το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σε καλό κλίμα οι φίλοι των δύο τροχών έκοψαν την πίτα τους στο στο Λουτράκι του Δήμου Πλατανιά, ανταλλάσοντας πολλές ευχές «για καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία, δικαιοσύνη, αγάπη προς τον συνάνθρωπο, καθώς και για το περιβάλλον που ζούμε».