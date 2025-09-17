Με έξι αναμετρήσεις συνεχίζεται το Champions League

Με έξι αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε η 1η αγωνιστική στην League Phase του Champions League. Το ελληνικό ενδιαφέρον είναι στραμμένο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όπυ στις 19:45 ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την «έκπληξη» της διοργάνωσης Πάφο, με στόχο να «μπει με το δεξί» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η Παρί Σεν Ζερμέν θα έχει πολλά να κάνει για να φτάσει στον τελικό στην «Puskas Arena» στη Βουδαπέστη στις 30 Μαΐου και να υπερασπιστεί τον τίτλο του Champions League. Ο γαλλικός σύλλογος φαίνεται να βασίζεται στην περσινή δυναμική, με αποκορύφωμα έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων, με τέσσερις νίκες σε τέσσερις αγώνες της Ligue 1. Αλλά θα αντιμετωπίσει αντιπάλους που έχουν ενισχύσει σημαντικά την ομάδα τους κατά την καλοκαιρινή μεταγραφική αγορά.

Αποκλεισμένη από τους Παριζιάνους σε μια δύσκολη αναμέτρηση την περασμένη σεζόν, η Λίβερπουλ είναι το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα, έχοντας δαπανήσει μισό δισεκατομμύριο ευρώ για τους Αλεξάντερ Ίσακ, Ούγκο Εκιτικέ, Φλόριαν Βιρτς και Τζέρεμι Φρίμπονγκ.

Ξεχωρίζουν επίσης τα ντέρμπι Μπάγερν-Τσέλσι και Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης, ενλω υπενθυμίζεται, ότι οι πρώτες οκτώ θέσεις στην τελική κατάταξη των 36 ομάδων, δίνουν την απ’ ευθείας πρόκριση στη φάση των «16», ενώ οι θέσεις από την 9η έως την 24η, οδηγούν σε συμμετοχή στα playoffs.

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, το υπόλοιπο πρόγραμμα και η βαθμολογία της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League, έχουν ως εξής:

Τρίτη 16/9

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-2

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 1-3

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-1

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 2-3

Γιουβέντους (Ιταλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 4-4

Τότεναμ (Αγγλία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 1-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Αρσεναλ 1 3

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1 3

Καραμπάγκ 1 3

Τότεναμ 1 3

Ρεάλ Μαδρίτης 1 3

Ντόρτμουντ 1 1

Γιουβέντους 1 1

Αθλέτικ Μπιλμπάο 1 0

Αϊντχόφεν 1 0

Μπενφίκα 1 0

Μαρσέιγ 1 0

Βιγιαρεάλ 1 0

Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0 0

Λίβερπουλ 0 0

Μάντσεστερ Σίτι 0 0

Παρί Σεν Ζερμέν 0 0

Ίντερ 0 0

Μπαρτσελόνα 0 0

Λεβερκούζεν 0 0

Ατλέτικο Μαδρίτης 0 0

Αταλάντα 0 0

Μπριζ 0 0

Μονακό 0 0

Σλάβια Πράγας 0 0

Ολυμπιακός 0 0

Νάπολι 0 0

Τσέλσι 0 0

Αγιαξ 0 0

Πάφος 0 0

Κοπεγχάγη 0 0

Μπόντο Γκλιμτ 0 0

Γαλατασαράι 0 0

Καϊράτ 0 0

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 0 0

Νιούκαστλ 0 0

Μπάγερν 0 0

Τετάρτη 17/9

19:45 Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Πάφος (Κύπρος)

19:45 Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Αταλάντα (Ιταλία)

22:00Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Τσέλσι (Αγγλία)

22:00 Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

22:00 Άγιαξ (Ολλανδία)-Ίντερ (Ιταλία)

Πέμπτη 18/9

19:45 Μπριζ (Βέλγιο)-Μονακό (Γαλλία)

19:45 Κοπεγχάγη (Δανία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία)

22:00 Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Νάπολι (Ιταλία)

22:00 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)-Γαλατασαράι (Τουρκία)

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)

22:00 Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)