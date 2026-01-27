menu
14.4 C
Chania
Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Με επιτυχία η συνεστίαση των Συσσιτίων Σπλάντζιας – «Η αλληλεγγύη παραμένει ζωντανή αξία»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με μεγάλη επιτυχία και σε ιδιαίτερα ζεστό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η συνεστίαση των Κοινωνικών Συσσιτίων Σπλάντζιας. Η ανταπόκριση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία και μας γέμισε χαρά, συγκίνηση και αισιοδοξία.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση των Συσσιτίων, «φίλοι, μέλη και υποστηρικτές του συλλόγου βρέθηκαν κοντά μας, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η ενότητα και η αλληλεγγύη παραμένουν ζωντανές αξίες στην κοινωνία μας. Η βραδιά κύλησε με καλή διάθεση, όμορφες στιγμές, μουσική και χαμόγελα, δημιουργώντας ένα κλίμα πραγματικής παρέας.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους που μας τίμησαν με την παρουσία τους και στήριξαν την προσπάθειά μας, καθώς και τις τοπικές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που προσέφεραν με προθυμία τα εδέσματα, τα ποτά και ό,τι άλλο συνέβαλε στην άψογη διοργάνωση της εκδήλωσης.
Η χθεσινή βραδιά μας έδωσε δύναμη να συνεχίσουμε το έργο των Κοινωνικών Συσσιτίων και Κοινωνικού Οδοντιατρείου με ακόμα μεγαλύτερο ζήλο. Ευχαριστούμε όλους από καρδιάς και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις επόμενες δράσεις μας».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum