Με επιτυχία η συνεστίαση των Συσσιτίων Σπλάντζιας – «Η αλληλεγγύη παραμένει ζωντανή αξία»

Με μεγάλη επιτυχία και σε ιδιαίτερα ζεστό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η συνεστίαση των Κοινωνικών Συσσιτίων Σπλάντζιας. Η ανταπόκριση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία και μας γέμισε χαρά, συγκίνηση και αισιοδοξία.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση των Συσσιτίων, «φίλοι, μέλη και υποστηρικτές του συλλόγου βρέθηκαν κοντά μας, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η ενότητα και η αλληλεγγύη παραμένουν ζωντανές αξίες στην κοινωνία μας. Η βραδιά κύλησε με καλή διάθεση, όμορφες στιγμές, μουσική και χαμόγελα, δημιουργώντας ένα κλίμα πραγματικής παρέας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους που μας τίμησαν με την παρουσία τους και στήριξαν την προσπάθειά μας, καθώς και τις τοπικές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που προσέφεραν με προθυμία τα εδέσματα, τα ποτά και ό,τι άλλο συνέβαλε στην άψογη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Η χθεσινή βραδιά μας έδωσε δύναμη να συνεχίσουμε το έργο των Κοινωνικών Συσσιτίων και Κοινωνικού Οδοντιατρείου με ακόμα μεγαλύτερο ζήλο. Ευχαριστούμε όλους από καρδιάς και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις επόμενες δράσεις μας».