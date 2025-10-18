Με ένα πολύ δυνατό δρώμενο ολοκληρώθηκε η κινητοποίηση στη Βάση (φωτ. & βίντεο)

Με ένα πολύ δυνατό δρώμενο, όπου διαδηλωτές άφησαν αιματοβαμμένα σάβανα παιδιών μπροστά στις αστυνομικές δυνάμεις, ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου η κινητοποίηση στη Βάση.

Νωρίτερα, το μεσημέρι του Σαββάτου, με τσιμεντένια μπλόκια αποκλείστηκε ο κεντρικός δρόμος του Μουζουρά, παράλληλα με τη βάση. Ο μεγάλος όγκος των διαδηλωτών συγκεντρώθηκε αρχικά στην πλατεία κοντά στην είσοδο του χωριού. Σύμφωνα με διαδηλωτές, οι μετέχοντες ξεπέρασαν τους 2.000. Από την αστυνομία λήφθηκαν ισχυρά μέτρα ασφαλείας, ενώ κινητοποιήθηκε όλη σχεδόν η δύναμη του νησιού, με ενισχύσεις από την ηπειρωτική Ελλάδα.

Μεγάλο μέρος του κόσμου συγκεντρώθηκε στη συνέχεια στην αυλή του παλιού δημοτικού σχολείου όπου πραγματοποιήθηκαν δράσεις μέχρις ότου ξεκινήσει η πορεία.

Στον αύλειο χώρο του σχολείου πραγματοποιήθηκαν δρώμενα πολιτιστικά, στήθηκε medical point για ιατρικές ανάγκες, σημεία για νομική κάλυψη και πληροφόρηση, ενώ κάθε συλλογικότητα έστησε ένα δικό της χώρο. Λίγο πριν τις 3.30 ξεκίνησαν σύντομες ομιλίες από το march to Gaza και άλλες συλλογικότητες.

Με τη χρήση αγροτικού αυτοκινήτου απομακρύνθηκαν τα τσιμεντένια εμπόδια από το κεντρικό δρόμο του Μουζουρά, ενώ λίγο μετά της 5.15 το απόγευμα ξεκίνησε πορεία μέσω των περιφερειακών δρόμων του χωριού με κατεύθυνση την είσοδο της βάσης.

Οι διαδηλωτές έχουν ετοιμάσει σάβανα παιδιών να τα αφήσουν στα κάγκελα της βάσης, ενώ πάνω από τη διαδήλωση πετάει drone της αστυνομίας.

Διαδηλωτές άφησαν σάβανα παιδιών μπροστά στους αστυνομικούς.

Λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, οι διαδηλωτές πήραν το δρόμο για το κέντρο του χωριού με συνθήματα ενάντια στις βάσεις, υπέρ του παλαιστινιακού λαού, κατά του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ.