Με ένα γιατρό η Παθολογική του Νοσοκοµείου Χανίων! – Επείγει η υλοποίηση των δεσμεύσεων Αδωνι

Με… αλχηµείες παλεύει η ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου Χανίων να κρατήσει ανοικτή την Α’ Παθολογική Κλινική, η οποία έχει µείνει µε µόλις ένα γιατρό µετά τις δύο πρόσφατες αποχωρήσεις ιατρικού προσωπικού.

Σε µια προσπάθεια να µην καταρρεύσει η Κλινική, ο διοικητής Γιώργος Μπέας προχώρησε σε µια “συνένωση” µε την Πνευµολογική Κλινική, µετονοµάζοντας την Α’ Παθολογική σε «Αναπνευστικών νοσηµάτων». Έτσι, η Κλινική στελεχώνεται µε ένα παθολόγο και τρεις πνευµονολόγους, µε τα αµειγώς παθολογικά περιστατικά να εξυπηρετούνται από την Β’ Παθολογική η οποία έχει τέσσερις γιατρούς.

Αξίζει να σηµειωθεί επίσης, ότι η ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου ζήτησε µε επιστολή της µέσω του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων την βοήθεια και στήριξη των ιδιωτών παθολόγων µε την αµοιβή ανά εφηµερία να ανέρχεται στα 250 ευρώ, µε µόλις µία γιατρό να ανταποκρίνεται.

Το πώς φτάσαµε σε αυτή την κατάσταση είναι γνωστό. Οι προκηρύξεις βγαίνουν άγονες, µε το Νοσοκοµείο Χανίων να µην είναι καθόλου… ελκυστικό, λόγω και του µεγάλου φόρτου εργασίας που θα επωµιστούν όσοι γιατροί έρθουν αλλά και της ακρίβειας της πόλης των Χανίων.

Πλέον είναι πιο επιτακτική από ποτέ η άµεση υλοποίηση των δεσµεύσεων του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος είχε ξεκαθαρίσει πως στο Νοσοκοµείο Χανίων θα γίνει προκήρυξη περισσότερων θέσεων από τον αρχικό σχεδιασµό.

Αυτό µάλιστα είχε επισηµάνει ο υπουργός και στον Χανιώτη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη, ο οποίος συνεχίζει να πιέζει για τη στέλεχωση του Νοσοκοµείου του νοµού µας.