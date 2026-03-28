Με ένα γιατρό η Παθολογική του Νοσοκοµείου Χανίων! – Επείγει η υλοποίηση των δεσμεύσεων Αδωνι

Παρασκευάς Περάκης
Με… αλχηµείες παλεύει η ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου Χανίων να κρατήσει ανοικτή την Α’ Παθολογική Κλινική, η οποία έχει µείνει µε µόλις ένα γιατρό µετά τις δύο πρόσφατες αποχωρήσεις ιατρικού προσωπικού.

Σε µια προσπάθεια να µην καταρρεύσει η Κλινική, ο διοικητής Γιώργος Μπέας προχώρησε σε µια “συνένωση” µε την Πνευµολογική Κλινική, µετονοµάζοντας την Α’ Παθολογική σε «Αναπνευστικών νοσηµάτων». Έτσι, η Κλινική στελεχώνεται µε ένα παθολόγο και τρεις πνευµονολόγους, µε τα αµειγώς παθολογικά περιστατικά να εξυπηρετούνται από την Β’ Παθολογική η οποία έχει τέσσερις γιατρούς.

Αξίζει να σηµειωθεί επίσης, ότι η ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου ζήτησε µε επιστολή της µέσω του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων την βοήθεια και στήριξη των ιδιωτών παθολόγων µε την αµοιβή ανά εφηµερία να ανέρχεται στα 250 ευρώ, µε µόλις µία γιατρό να ανταποκρίνεται.

Το πώς φτάσαµε σε αυτή την κατάσταση είναι γνωστό. Οι προκηρύξεις βγαίνουν άγονες, µε το Νοσοκοµείο Χανίων να µην είναι καθόλου… ελκυστικό, λόγω και του µεγάλου φόρτου εργασίας που θα επωµιστούν όσοι γιατροί έρθουν αλλά και της ακρίβειας της πόλης των Χανίων.

Πλέον είναι πιο επιτακτική από ποτέ η άµεση υλοποίηση των δεσµεύσεων του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος είχε ξεκαθαρίσει πως στο Νοσοκοµείο Χανίων θα γίνει προκήρυξη περισσότερων θέσεων από τον αρχικό σχεδιασµό.

Αυτό µάλιστα είχε επισηµάνει ο υπουργός και στον Χανιώτη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη, ο οποίος συνεχίζει να πιέζει για τη στέλεχωση του Νοσοκοµείου του νοµού µας.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

