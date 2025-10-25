menu
Με αθρόα προσέλευση πολιτών και επισήμων το προσκύνημα στη σορό του Διονύση Σαββόπουλου

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Μεγάλο πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποτίσει φόρο τιμής στον σημαντικό Έλληνα τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος κηδεύεται σήμερα, στις13:00 από το Α’ Νεκροταφείο.

Ήδη από τις 9:30 πυκνή ήταν η ουρά που σχημάτιζε ο κόσμος για να εκφράσει το ύστατο χαίρε, να ακουμπήσει ευλαβικά το χέρι στη σορό και να αφήσει λουλούδια στο φέρετρο του «Νιόνιου» του ελληνικού τραγουδιού, που εξετίθετο στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης. Κυρίως ήταν η συγκίνηση που περίσσευε στο πρόσωπο και στα λόγια όλων κατά τις συζητήσεις την ώρα της αναμονής.

Από τους πρώτους επίσημους που προσήλθαν από νωρίς για να αποχαιρετήσουν τον Δ. Σαββόπουλο ήταν ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτα; Κακλαμάνης, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, όπως κι ο τραγουδιστής Κώστας Θηβαίος.

Ανάμεσα στα στέφανα που έχουν κατατεθεί εις μνήμη του Δ. Σαββόπουλου ξεχωρίζουν αυτά του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, του πουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτης, της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, της Ντόρας Μπακογιάννη και του Ισίδωρου Κούβελου, του Ρ/Σ Μελωδία, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος και Ακροάματος, του προέδρου της ΓΣΕΕ Ν. Παναγόπουλου, του Μεγάρου Μουσικής, των εκδόσεων Πατάκη κι άλλων στενών φίλων ή θαυμαστών του έργου του.

Άνθρωποι από κάθε ηλικία και υπόβαθρο εξέφραζαν τη συγκίνηση και τον θαυμασμό για τον τραγουδοποιό, που όχι μόνο με τα αξέχαστα τραγούδια του, αλλά και με την ίδια τη δημόσια στάση του εξέφρασε και τις μεταβολές της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα στο πλήθος και τις αναφορές του ξεχώριζαν θαυμαστές των διαφορετικών περιόδων και συμπεριφορών του συνθέτη. Όχι μόνον οι μεγαλύτεροι «εκδρομείς του ’60», που ταυτίστηκαν με τον «πολιτικό» Σαββόπουλο, των μπουάτ, του ηλεκτρικού «Μπάλου» και το «Βρώμικο Ψωμί» ή τη μεταπολιτευτική νότα της «Ρεζέρβας», τους άφθαρτους «Αχαρνείς», αλλά και γενιές του ’80, που βίωσαν τα «τραπεζάκια έξω» της ευμάρειας, αλλά και νεότεροι που ιδεολογικά εκφράστηκαν από το οριστικό «Κούρεμα».

Όλοι ανεξαιρέτως προτιμήσεων διατύπωναν το θαυμασμό τους για τις συνθέσεις του Σαββόπουλου, που βρέθηκαν στα χείλη όλων των Ελλήνων, καθώς με τη μελωδία τους, τη μείξη τους με παραδοσιακούς και ρεμπέτικους δρόμους, αλλά και τη λυρικότητα και βαθύ ποιητικό στοχασμό του στίχου του, εξέφραζε βαθιά την ελληνική ψυχή και τις σοβαρές διακυμάνσεις της μεταπολεμικής ιστορικής της πορείας.

Κυρίως, δε, ήσαν οι μεγαλύτεροι εκείνοι που πιο στεντόρεια μιλούσαν για το πόσο η νιότη τους κι οι ελπίδες τους είχαν ταυτισθεί με τα τραγούδια του, σε δύσκολες πολιτικές στιγμές της πατρίδας μας ή στη μεταιχμιακή περίοδο της μεταπολίτευσης.

Μετά την εξόδιο ακολουθία από τη Μητρόπολη Αθηναίων, η σορός του Διονύση Σαββόπουλου θα μεταφερθεί στο Α’ Νεκροταφείο.

Θυμίζουμε ότι επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, τα χρήματα να προσφερθούν στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε (EUROBANK – GR18 0260 2950 0002 9020 1796 406 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ή στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη (ΠΕΙΡΑΙΩΣ – GR26 0172 2020 0052 0209 9405 694 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ). Στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται: Διονύσης Σαββόπουλος.

