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Σάββατο, 13 Ιουνίου, 2026
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Πολιτισμός

Με… άρωμα Παλιάς Πόλης – Εκθεση του Μανώλη Τσιτσιρίδη στην Σπλάντζια

Γιώργος Κώνστας
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Η ζωγραφική αποτύπωση γωνιών της Παλιάς Πόλης και ο κόσμος των λουλουδιών ξεδιπλώνεται στην έκθεση «Οι κυμάνσεις και οι εντάσεις της ύλης» που συνεχίζεται μέχρι και αύριο Κυριακή στον χώρο του Αγίου Ρόκκου στη Σπλάντζια.

Δουλεύοντας με ακρυλικά και ακουαρέλες, ο καλλιτέχνης έχει αποδώσει με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο στα έργα του πραγματικές και φανταστικές εικόνες.
«Η ιδέα προέκυψε από την Προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων, την Ελένη Παπαδοπούλου, που ήξερε ότι ζωγραφίζω και ήθελε τιμητικά να γίνει αυτή η έκθεση μετά την αποχώρηση μου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης», ανέφερε ο καλλιτέχνης μιλώντας στα “Χ.ν.”
Για τη θεματολογία των έργων του παρατήρησε πως «ζωγραφίζω περισσότερο από 20 χρόνια και λόγω της δουλειάς μου στην αρχαιολογία η Παλιά Πόλη ήταν πάντα κομμάτι της ζωή μου και ήθελα να την αποτυπώνω. Τα λουλούδια επίσης που δίνω μεγάλη έμφαση είναι ένα κομμάτι της ψυχής μου που δεν μπορώ να αποχωριστώ, ούτε σαν χρώματα, ούτε σαν σχήματα, ούτε σαν νόημα».
Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Αγίου Ρόκκου για την ανάδειξη του οποίου εργάστηκε ως τεχνίτης ο Μ. Τσιτσιρίδης. «Θέλω να ευχαριστήσω την υπηρεσία, την οικογένεια μου, που μου φέρθηκαν τόσο ανθρώπινα και τόσο τιμητικά» κατέληξε.
Ο επιμελητής της έκθεσης, καθηγητής Πανεπιστημίου κ. Δημήτρης Αγγελάτος έγραψε για τα έργα του καλλιτέχνη που αφορούν την Παλιά Πόλη πως «αν και λάτρης της προοπτικοποιημένης απόδοσης κτηρίων και οικοδομικών συνόλων της Παλιάς Πόλης των Χανίων, ανάλογα με το εκάστοτε χωρικό βάθος πεδίου, σε αρκετές περιπτώσεις λοξοδρομεί από την απαιτούμενη για τον σκοπό της προοπτικής, ισορροπίας των τριών διαστάσεων. Βλέπει λοιπόν παράδοξα και λοξά τον χώρο, βρίσκοντας τις αθέατες εσωτερικές κυμάνσεις της σκληρής οικοδομικής ύλης των κτηρίων και αποδίδοντας τες με τον τρόπο που εκείνες λειτουργούν».
Για τη ζωγραφική απεικόνιση των λουλουδιών από τον Μ. Τσιτσιρίδη, ο Δ. Αγγελάτος παρατήρησε μεταξύ άλλων πως «το μικροσκοπικό βλέμμα του ζωγράφου, διατρέχει την ανθοφορία της ύλης, που εκδιπλώνεται τώρα κατά συστάδες λουλουδιών σε χρωματικά κλιμακούμενο βάθος πεδίου».
Τέλος η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων κ. Ε. Παπαδοπούλου στο συνοδευτικό κείμενο για την έκθεση τόνισε πως «η φιλοξενία της έκθεσης αυτής αποτελεί όχι μόνο μια σημαντική πολιτιστική δράση, αλλά και μια ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης προς τον Μ. Τσιτσιρίδη ο οποίος και υπήρξε επί σειρά ετών πολύτιμο μέλος της».
Η έκθεση είναι ανοικτή καθημερινά τις απογευματινές ώρες 6.30 έως 10.30.

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