menu
20.7 C
Chania
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Με αμείωτη ένταση οι έρευνες για το μακελειό στα Βορίζια

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Στον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο ένοπλο επεισόδιο στα Βορίζια, το προηγούμενο Σάββατο 1-11-2025, έχουν επικεντρώσει τις έρευνές τους οι αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για κατ’ οίκον έρευνες και όχι μόνο, που διενεργούν αστυνομικοί από την τοπική ΕΛΑΣ αλλά και τις ειδικές ομάδες που βρίσκονται στην περιοχή, από τις πρώτες ώρες μετά το μακελειό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κομβικής σημασίας ζήτημα, είναι και οι ρόλοι που διαδραμάτισαν οι εμπλεκόμενοι στο αιματηρό επεισόδιο, στο οποίο τη ζωή τους έχασαν ένας ο 39χρονος άνδρας και η 56χρονη γυναίκα, μέλη οικογενειών που είχαν μεταξύ τους διαφορές. Μέχρι στιγμής πάντως, αν και έχουν υπάρξει καταθέσεις δεν φαίνεται να έχει διαμορφωθεί ξεκάθαρη εικόνα για το ρόλο του καθενός, εκτός από το ότι η 56χρονη δέχθηκε το θανατηφόρο πυροβολισμό από το ένα καλάσνικοφ που προκύπτει ότι χρησιμοποιήθηκε.

«Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι» ανέφερε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, σημειώνοντας ότι εκτός από το ένοπλο επεισόδιο και τη συμμετοχή ατόμων σε αυτό «υπάρχουν άτομα που μετέφεραν τραυματίες, έκρυψαν τα όπλα ή και έκρυψαν εμπλεκόμενους».

Με την ίδια αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες και για την έκρηξη με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, στο σπίτι μέλους της μιας οικογένειας στα Βορίζια. Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στην υπό ανακαίνιση κατοικία, είχε σημειωθεί λίγες ώρες πριν το μακελειό, με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι υπήρξε και η αφορμή για το αιματοκύλισμα του ακολούθησε.

Σύμφωνα με την αστυνομία και σε αυτή την έρευνα, αναμένονται σύντομα εξελίξεις. Πάντως σε ότι αφορά τους κατηγορουμένους, τα δύο άτομα 25 και 30 ετών που νοσηλεύονταν στο ΠΑΓΝΗ και μετά την απολογία τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, έλαβαν εξιτήριο και μεταφέρθηκαν εκτός Κρήτης, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, προωθήθηκαν σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum