Με αφορμή ένα βιβλίο: Ἀπετάξω τῇ πατρίδι; … Ἀπεταξάμην

Όταν η λογοτεχνία τολμά να φιλοτεχνήσει με ενδελέχεια το πορτραίτο μιας λόγιας αντεπαναστάτριας που αγνοήθηκε από την επίσημη Ιστορία.

Μέσα του 19ου αιώνα στην Ελλάδα η ύπαρξη μιας γυναίκας ταπεινής καταγωγής αλλά με εξαιρετική μόρφωση εντυπωσιάζει. Το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί των Αθηνών την αποκαλούσαν «κόσμημα του έθνους της» καταπλήσσει. Το παράδοξο δε ότι αυτή η λαμπερή προσωπικότητα από τον Αλικιανό Χανίων έγινε τουρκόφιλη στην ωριμότητά της, λίγο πριν από το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου, απογοητεύει οικτρά. Το γεγονός ότι η Ελισάβετ Β. Κονταξάκη, ουσιαστικός παράγοντας στην πολιτική σκηνή της επαναστατημένης Κρήτης του 19ου αιώνα, έχει αποσιωπηθεί από την Ιστορία, μόνο ως τιμωρία «για μια προδότρια του έθνους» μπορεί να εκληφθεί. Οι ιστορικοί, ωστόσο, όλων των εποχών ουδέποτε απαξίωσαν ή αποσιώπησαν τη δράση πολύ πιο σημαντικών εθνικών μειοδοτών.

Τα ερωτήματα αυτά και η περιέργεια να γνωρίσω την αντιφατική αυτή προσωπικότητα αποτέλεσαν ισχυρό κίνητρο για να διαβάσω το βιβλίο της Αγγελικής Καραθανάση «Η Ελισάβετ της Κρήτης».

Εκείνο που εντυπωσιάζει αρχικά, ξεφυλλίζοντας το βιβλίο, είναι οι πολυπληθείς σημειώσεις ανά κεφάλαιο και πηγές της συγγραφέως: αρχεία ελληνικά και ξένα —αδημοσίευτα και δημοσιευμένα—, δεκάδες ελληνικές και ξένες εφημερίδες ή περιοδικά, αλλά και η βιβλιογραφία (ελληνική, ξενόγλωσση, καθώς και ξενόγλωσση μεταφρασμένη στα ελληνικά), η οποία αριθμεί εκατό δεκατρείς τίτλους.

Έχοντας κατά νου το επίμετρο του βιβλίου και διαβάζοντας τα πρώτα κεφάλαια, εννόησα γιατί η συγγραφέας χαρακτηρίζει το έργο της «μυθιστορηματική αναπαράσταση» και όχι «μυθιστορηματική βιογραφία». Τα επεισόδια της ζωής της Ελισάβετ Β. Κονταξάκη παρουσιάζονται μεν ως έχουν και με χρονολογική σειρά, αλλά με την αυστηρή αφηγηματική τεχνική της τεκμηρίωσης μέσα από τα πολυάριθμα ντοκουμέντα που η συγγραφέας είχε στη διάθεσή της⸱ σχεδόν τίποτα δεν επινοείται, παρά μόνο οι διάλογοι των προσώπων και οι γέφυρες για να συνδεθούν τα γεγονότα. Αλλά και τα διαλογικά μέρη δεν είναι κυήματα αυθαιρεσίας αλλά εμπνέονται από τα ημερολόγια, τις επιστολές, τις μαρτυρίες τρίτων, με τρόπο που «καταργούν» τη μυθοπλασία. Οι σκέψεις τα συναισθήματα και οι εσωτερικές συγκρούσεις της ηρωίδας είναι απόλυτα συνεπή με τις καταστάσεις που βιώνει, καθώς η συγγραφέας ζωντανεύει τη δράση της. Συγχρόνως, ως αφηγήτρια έχει και τον ρόλο του παντογνώστη που εποπτεύει το σύνολο των προσώπων και των γεγονότων, καταγράφοντας τις κινήσεις και τη συμπεριφορά τους, τις μύχιες σκέψεις τους, τις φαντασιώσεις τους κλπ. Ακόμα και τα τυχόν κενά, όπως για παράδειγμα οι λεπτομέρειες των τελευταίων στιγμών της Ελισάβετ, δεν επινοούνται, αλλά αναπληρώνονται με αφαίρεση: φτάνοντας ο αδελφός της στην Κωνσταντινούπολη για να τη συνδράμει, αντικρίζει το φέρετρο έξω από το οίκημα που διέμενε.

Πρόκειται, επομένως, για ένα πολύωρο δραματοποιημένο ιστορικό ντοκιμαντέρ, «χάρτινο», που διαβάζεται και συγχρόνως βλέπεται από τον αναγνώστη-θεατή. Πολυπληθή ιστορικά γεγονότα, άγνωστα στον μέσο αναγνώστη, έρχονται στο φως, όπως ότι οι Άγγλοι απαγχόνιζαν Έλληνες αγωνιστές στην Κεφαλονιά, κατ’ αναλογία με την Κύπρο, κ.ά.

Μέσα από τον πλούτο των ντοκουμέντων, ο χαρακτήρας της ηρωίδας δεν θα μπορούσε παρά να είναι ολοκληρωμένος, όπως απαιτεί η μυθιστορία. Ξεκινώντας από τη δύσκολη νηπιακή της ηλικία και την εποχή που ήταν ένα κυνηγημένο προσφυγάκι, η Ελισάβετ καταφεύγει στην αγκαλιά των διανοούμενων Προτεσταντών Χιλλ στην Αθήνα. Εκεί μορφώνεται, μαθαίνει άπταιστα ξένες γλώσσες, συγγράφει σχολικά βιβλία και γίνεται δασκάλα στα σχολεία τους, ήδη από την ηλικία των δώδεκα ετών. Πανέξυπνη, με ανοιχτές κεραίες, προσλαμβάνει το κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι, έχει το θάρρος της γνώμης της, προβαίνει σε τολμηρές πολιτικές τοποθετήσεις, επιθυμεί, ερωτεύεται και θέτει στόχους. Οι προθέσεις της είναι φιλόδοξες αλλά αγαθές, οι συγκρούσεις (ακόμα και με τους «θετούς γονείς» της, τους Χιλλ) αποδεικνύονται αναπόφευκτες, το ίδιο και οι δικές της εσωτερικές αντιπαραθέσεις.

Μακριά από το ζεστό αλλά καταπιεστικό περιβάλλον των Χιλλ, στα Χανιά —όπου οι ίδιοι την απομακρύνουν «για λόγους τιμής»—, η Ελισάβετ, έχοντας πλήρη συναίσθηση της ισχυρής προσωπικότητάς της, προσεγγίζει ανθρώπους καλλιεργημένους και του επιπέδου της. Ένας από αυτούς είναι ο γοητευτικός και ευρωπαϊκής παιδείας Βελή πασάς, με τον οποίο νιώθει να μιλά την ίδια γλώσσα. Από εκείνη τη φάση της ζωής της διακρίνουμε τα κίνητρά της, τα δυνατά και αδύναμα σημεία της προσωπικότητάς της και τις αντιφάσεις του χαρακτήρα της.

Οι Οθωμανοί πασάδες και διοικητές της Κρήτης επιζητούν τη συνεργασία της, λόγω της βαθιάς γνώσης που έχει για την πολιτική κατάσταση στο νησί αλλά και για το ταπεραμέντο των κατοίκων του. Την ίδια στιγμή, οι σχέσεις της με τους ομόθρησκούς της επαναστάτες γίνονται εχθρικές αφού θεωρεί ότι «οι αντάρται εισίν ομάς κακοβούλων ανδρών» και επικαλείται διαρκώς την ειρηνική συνύπαρξη μωαμεθανών και χριστιανών. Λέει ψέματα στον εαυτό της ή το πιστεύει πραγματικά; Ο αναγνώστης που παρακολουθεί ψύχραιμα την μετάλλαξη της Ελισάβετ διακρίνει μια αλήθεια στο αντιπολεμικό και φιλειρηνικό της πνεύμα, διαμορφωμένο από την παιδική ανάμνηση της δραματικής φυγής της από το λιμανάκι των Σφακιών και τον κατατρεγμό της ως προσφυγοπούλα. Πιθανόν να εκμεταλλεύεται την δυστυχία των παιδικών χρόνων της χρησιμοποιώντας την ως αντιπολεμικό άλλοθι. Η δημόσια, όμως, διαπόμπευσή της μέσω του Τύπου («προδότρια», «αθλία γυνή», «αναίσχυντος εταίρα», «γύναιον οικτρόν», «διαβόλου αδελφή», «γέννημα βρικόλακος», «τέρας» κ.ά) την πεισμώνει⸱ γίνεται απροκάλυπτα και αμετάπειστα φιλότουρκη, σκληρή, αδιαφορώντας ακόμα και για τα γυναικόπαιδα που λιμοκτονούν εξαιτίας του τουρκικού αποκλεισμού.

Γεγονός είναι ότι όλες οι πράξεις των προσώπων του βιβλίου υπαγορεύονται από συμφέροντα: των Οθωμανών για τη διατήρηση της κυριαρχίας τους, των εκπροσώπων των Μεγάλων Δυνάμεων για τον σφετερισμό της εξουσίας, και των Κρητών για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού. Τα κίνητρα της φιλόδοξης, ηγεμονικής και χειριστικής Ελισάβετ φαίνεται να είναι διπλά: από τη μία, η ικανοποίηση ενός ναρκισσιστικού εγώ που επιζητά να ρυθμίζει την εκρηκτική πολιτική ζωή της Κρήτης και, από την άλλη, οι αδρές οικονομικές απολαβές από την οθωμανική Διοίκηση.

Στο τέλος, η άλλοτε «δεινή πολιτικολόγος Κρήσσα» καταφεύγει στην Κωνσταντινούπολη για να διεκδικήσει τη χαμένη περιουσία της, αλλά βρίσκεται αντιμέτωπη με την αδιαφορία τόσο των Άγγλων φίλων της όσο και της Υψηλής Πύλης. Πεθαίνει μόνη και πάμφτωχη, σε ηλικία μόλις εξήντα ετών.

Η συγγραφέας σέβεται την αλήθεια του πολυδιάστατου χαρακτήρα της Ελισάβετ. Καταδικάζει μεν την τουρκοφιλία της χαρακτηρίζοντάς την «μαχητική αντεπαναστάτρια και πειθήνιο όργανο της Γενικής Διοίκησης της Κρήτης» αλλά αφήνει περιθώριο στον αναγνώστη να εξαγάγει και τα δικά του συμπεράσματα για την μεταστροφή της.

Την ανάγνωση καθιστά αποτελεσματική ο χωρισμός του βιβλίου σε δύο μέρη (Α΄ μέρος: Η διαμόρφωση και η ακμή, Β΄ μέρος: Η Ελισάβετ ως μοχλός πολιτικών εξελίξεων), με πολλά και σύντομα κεφάλαια έκαστο, οι τίτλοι των οποίων προετοιμάζουν για το περιεχόμενο (π.χ. «Γιατί ήρθα ξανά στην Ερμούπολη;» ή «Αναστάτωση στο αγγλικό προξενείο»).

Ευχάριστη έκπληξη αποτελούν οι σαράντα μία σπάνιες εικόνες με τις φωτογραφίες των προσώπων και τα τοπία της εποχής. Παράλληλα, ιδιαίτερα χρήσιμα αποδεικνύονται το χρονολόγιο της ζωής της Ελισάβετ Β. Κονταξάκη σε παραλληλία με τα κυριότερα ιστορικά γεγονότα, οι σημειώσεις ανά κεφάλαιο, καθώς και τα σύντομα βιογραφικά των βασικότερων προσώπων.

Η γραφή της Αγγελικής Καραθανάση είναι άμεση, παραστατική και προσιτή στον αναγνώστη, ακόμα και όταν τα σημαίνοντα πρόσωπα εκφράζονται στην κόσμια αστική γλώσσα της εποχής τους⸱ όταν όμως οι περιστάσεις το απαιτούν, οι ήρωές της εκφράζονται με συναισθηματική φόρτιση και σε γνήσια κρητική διάλεκτο. Ο λόγος της αν και υπερβολικά προσεγμένος, είναι λιτός και ρέων, με θαυμάσια ελληνικά που τείνουν πλέον να εξαφανιστούν: «Όταν το τέιο και τα εύγεστα συνοδευτικά ποτά […] είχαν ευφράνει τους προσκεκλημένους φίλους των Χιλλ… κ.ο.κ.»!

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο πολυετούς μόχθου —έναν άθλο, κατά τη γνώμη μου— και ένα βιβλίο-σταθμό για την ελληνική λογοτεχνία που αντλεί την ύλη του από τη νεότερη ελληνική Ιστορία.