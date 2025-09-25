menu
23.4 C
Chania
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, 2025
Μαζικός Εκβρασμός Ζιφιών στην νοτιοανατολική Κρήτη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ανησυχία έχει προκληθεί από τον μαζικό εκβρασμό ζιφιών του είδους Ziphius cavirostris, στην νοτιοανατολική Κρήτη.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτηση το Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών ««ΑΡΙΩΝ»»

«Ο μαζικός εκβρασμός των Ζιφιών του είδους Ziphius cavirostris, είναι από το πρωί εν εξελίξει. Στα σημεία εκβρασμών έσπευσαν άμεσα κτηνίατροι του Δικτύου Κτηνιάτρων του «ΑΡΙΩΝ» στη Κρήτη, μέλη του «ΑΡΙΩΝ», μέλη της ΟΔΕ Κητωδών και βιολόγοι του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) της Κρήτης καθώς και στελέχη των Λιμενικών Αρχών.
Προς το παρόν, όλα τα ζώα είτε εκβράστηκαν νεκρά είτε κατέληξαν μετά την εκθαλάσσωση τους. Πραγματοποιούνται νεκροψίες/νεκροτομές/δειγματοληψίες για να εξιχνιαστούν οι αιτίες θανάτου καθώς επίσης, πάρθηκαν δείγματα για περαιτέρω αναλύσεις.
Επίσης, ο ΑΡΙΩΝ σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία διερευνούν για γεγονότα που τυχόν να συμβάλουν στο συγκεκριμένο μαζικό εκβρασμό. Θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω ενημέρωση μόλις βγουν τα αποτελέσματα από τον “ΑΡΙΩΝ”, μέχρι τότε παρακαλούμε το κοινό να παραμείνει ψύχραιμο, μακριά από τα ζώα για λόγους υγείας και να αποφεύγει ανεπίσημες πηγές πληροφόρησης ή ημιπληροφόρησης.
Σε τυχόν παρατήρηση νέων προσαράξεων, παρακαλούμε ενημερώστε το πλησιέστερο λιμεναρχείο και τον “ΑΡΙΩΝ”.
Ευχαριστούμε πολύ,
Ομάδα Διαχείρισης Εκβρασμών του «ΑΡΙΩΝ»
Συντονιστής Διαχείρισης Εκβρασμών Κητωδών»

 

