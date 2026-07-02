Ματιές στα media: Ξεχωρίζουν σήμερα…

Δικός σου Για Πάντα

Ένας πεζοναύτης επιστρέφει από το Ιράκ και αναζητά την κοπέλα μιας φωτογραφίας, η οποία από σύμπτωση του έσωσε κάποια στιγμή της θητείας του τη ζωή. Όταν τη βρίσκει, εκείνη του προσφέρει δουλειά στην οικογενειακή της επιχείρηση κι εκείνος δέχεται, χωρίς να της ομολογήσει τα κίνητρά του, για να βρίσκεται κοντά της.

OPEN 20:50

Mr. & Mrs. Smith

Ο κύριος και η κυρία Σμιθ έχουν προβλήματα με το γάμο τους, που ίσως και να οφείλονται στο ότι κρύβει ο ένας από τον άλλον την πραγματική του επαγγελματική ταυτότητα, ότι είναι πληρωμένοι δολοφόνοι με αντίπαλα συμφέροντα.

ΣΚΑΪ 21:00

Άλις, Αγάπη μου

Η Άλις φεύγει για μία εβδομάδα διακοπών με τις δύο καλύτερες φίλες της. Η «απόδρασή» της θα γίνει αφορμή για να επανεξετάσει τη σχέση της μαζί τους, αλλά και εκείνη με τον Σάιμον, στην οποία είναι ασφυκτικά παγιδευμένη.

STAR 23:30

Ο Άνθρωπος της Καρπαζιάς

Ένας ανθρωπάκος έχει την εντύπωση ότι αποκτάει υπερφυσικές δυνάμεις παίρνοντας χάπια που στην πραγματικότητα είναι ασπιρίνες.

ΑΝΤ1 22:00