Ματιές στα Media: Ξεχωρίζουν σήμερα…

Καταδίωξη σε Δύο Ηπείρους

Μια υπάλληλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής πρεσβείας στο Λονδίνο προσπαθεί να σταματήσει ένα μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα στη Νέα Υόρκη, ενοχοποιείται όμως για εγκλήματα που δεν διέπραξε και αναγκάζεται να τραπεί σε φυγή.

OPEN 20:50

War

Ένας πράκτορας του FBI αναζητά το μυστηριώδη εκτελεστή Ρογκ, θέλοντας να πάρει εκδίκηση για την προ τριών ετών δολοφονία ενός συναδέλφου και φίλου του.

ΣΚΑΪ 21:40

Έρωτας στη Σιβηρία

Ένας Αμερικανός έμπορος διαμαντιών ταξιδεύει στη Ρωσία για μια σημαντικότατη πώληση. Χάνοντας τα ίχνη του συνεργάτη του και απειλούμενος από τους ανυπόμονους αγοραστές, καταφεύγει στη Σιβηρία, παγιδευμένος σε μια θανάσιμη πλεκτάνη.

STAR 01:45

Ο Νανούκ του Βορρά

Ένας χρόνος στη ζωή του Νανούκ, ενός Ινουίτ Εσκιμώου, και της οικογένειάς του, που ζουν στον Αρκτικό Κύκλο. Ανταλλαγές, κυνήγι, ψάρεμα και μετακινήσεις μιας ομάδας που δεν την έχει αγγίξει καθόλου η βιομηχανική ανάπτυξη.

ΒΟΥΛΗ 00:00