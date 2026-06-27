menu
30.7 C
Chania
Σάββατο, 27 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες Στήλες
Ματιές στα Media

Ματιές στα Media: Ξεχωρίζουν σήμερα…

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Έχετε Κάνει Κράτηση; No Reservations

Η Κέιτ, μια τελειομανής σεφ, τα χάνει όταν υιοθετεί την εννιάχρονη κόρη της αδελφής της που πέθανε πρόσφατα, ενώ παράλληλα στη δουλειά της προσλαμβάνεται ένας εύθυμος και ερωτεύσιμος σεφ.
OPEN 20:50

Θεέ μου, τι σου Κάναμε; Qu’Est-ce qu’on a Fait au Bon Dieu?

Οι τυπικοί καθολικοί Γάλλοι αστοί Βερνέιγ προσπαθούν να συμβιβαστούν με την ιδέα πως έχουν για γαμπρούς έναν Εβραίο, έναν Άραβα κι έναν Κινέζο. Όταν η τέταρτη κόρη τους τους ανακοινώνει πως πρόκειται και αυτή να παντρευτεί, δεν είναι καθόλου προετοιμασμένοι γι’ αυτό που θα ακολουθήσει.
STAR 21:00

Match Point

Ο Κρις παντρεύεται την αδερφή ενός Λονδρέζου αριστοκράτη, παρότι έχει κρυφό ερωτικό δεσμό με την αρραβωνιαστικιά του τελευταίου. Όταν η ερωμένη του μένει έγκυος, ο Κρις μπαίνει στο δίλημμα αν θα πρέπει για χάρη της να θυσιάσει την κοινωνική του άνοδο.
ΒΟΥΛΗ 23:00

Το Απόλυτο Παιχνίδι Runner Runner

Όταν ένας φοιτητής θεωρεί ότι έχει προδοθεί από μια ιστοσελίδα του πόκερ, ταξιδεύει στην Κόστα Ρίκα όπου θα συναντήσει ένα μεγιστάνα τυχερών παιχνιδιών, τον άνθρωπο που πιστεύει πως είναι υπεύθυνος για το πάθημά του.
ΣΚΑΪ 01:45

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum