Ματιές στα Media: Ξεχωρίζουν σήμερα…

Έχετε Κάνει Κράτηση; No Reservations

Η Κέιτ, μια τελειομανής σεφ, τα χάνει όταν υιοθετεί την εννιάχρονη κόρη της αδελφής της που πέθανε πρόσφατα, ενώ παράλληλα στη δουλειά της προσλαμβάνεται ένας εύθυμος και ερωτεύσιμος σεφ.

OPEN 20:50

Θεέ μου, τι σου Κάναμε; Qu’Est-ce qu’on a Fait au Bon Dieu?

Οι τυπικοί καθολικοί Γάλλοι αστοί Βερνέιγ προσπαθούν να συμβιβαστούν με την ιδέα πως έχουν για γαμπρούς έναν Εβραίο, έναν Άραβα κι έναν Κινέζο. Όταν η τέταρτη κόρη τους τους ανακοινώνει πως πρόκειται και αυτή να παντρευτεί, δεν είναι καθόλου προετοιμασμένοι γι’ αυτό που θα ακολουθήσει.

STAR 21:00

Match Point

Ο Κρις παντρεύεται την αδερφή ενός Λονδρέζου αριστοκράτη, παρότι έχει κρυφό ερωτικό δεσμό με την αρραβωνιαστικιά του τελευταίου. Όταν η ερωμένη του μένει έγκυος, ο Κρις μπαίνει στο δίλημμα αν θα πρέπει για χάρη της να θυσιάσει την κοινωνική του άνοδο.

ΒΟΥΛΗ 23:00

Το Απόλυτο Παιχνίδι Runner Runner

Όταν ένας φοιτητής θεωρεί ότι έχει προδοθεί από μια ιστοσελίδα του πόκερ, ταξιδεύει στην Κόστα Ρίκα όπου θα συναντήσει ένα μεγιστάνα τυχερών παιχνιδιών, τον άνθρωπο που πιστεύει πως είναι υπεύθυνος για το πάθημά του.

ΣΚΑΪ 01:45