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Ματιές στα Media

Ματιές στα media: Ξεχωρίζουν σήμερα…

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Ζωντανός Θρύλος 

Ο βιολόγος Ρόμπερτ Νέβιλ είναι ο μοναδικός επιζών σε μια Νέα Υόρκη που έχει πληγεί από ένα θανατηφόρο ιό. Προσπαθώντας να μένει μακριά από την απειλή των νυχτόβιων μεταλλαγμένων, συνεχίζει να αναζητά το αντίδοτο.
OPEN 20:50

 

Τζέισον Μπορν Jason Bourne

Η Νίκι Πάρσονς εμφανίζεται ξαφνικά στη ζωή του Τζέισον Μπορν, έχοντας στα χέρια της ένα στικάκι με πληροφορίες σχετικά με σκοτεινές επιχειρήσεις της CIA. Η συνάντησή τους στη φλεγόμενη από αντιμνημονιακές κινητοποιήσεις Αθήνα θα πάρει απροσδόκητη τροπή, με τον πρώην πράκτορα να ταξιδεύει σε Βερολίνο, Λονδίνο και, τέλος, στην πατρίδα του για να αναμετρηθεί με το παρελθόν αλλά και να σταματήσει το μυστικό πρόγραμμα της CIA που θέλει να ελέγξει τον κυβερνοχώρο.
ΣΚΑΪ 21:40

 

Σχέδιο Απόδρασης: Προσωπική Υπόθεση  

Όταν η κόρη ενός Κινέζου δισεκατομμυριούχου απάγεται και μεταφέρεται σε μια μυστική φυλακή, ο Ρέι Μπρέσλιν και η ομάδα του έχουν την ευκαιρία να εκδικηθούν τον υπεύθυνο.
STAR 23:30

 

Άδεια Γάμου
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• Κωμωδία
• 2007
• Έγχρ.
• Διάρκεια: 91′
Ένας απαιτητικός ιερέας υποβάλλει δύο μελλόνυμφους σε προγαμιαίες δοκιμασίες προκειμένου να πειστεί για την ειλικρινή αγάπη τους.
OPEN 02:15

 

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Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

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Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
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