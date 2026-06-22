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Δευτέρα, 22 Ιουνίου, 2026
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Ματιές στα media: Ξεχωρίζουν σήμερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Το Μυστικό της Άνταλαϊν The Age of Adaline

Έπειτα από ένα περίεργο ατύχημα, η 29χρονη Άνταλαϊν μένει για πάντα νέα. Ζώντας για δεκαετίες μια μοναχική ζωή, απομακρυσμένη ακόμα και από την… ηλικιωμένη πλέον κόρη της, θα ερωτευτεί έναν γοητευτικό φιλάνθρωπο και θα αναρωτηθεί σοβαρά για τις επιλογές της.
OPEN 20:50

Εκτός Ορίων Crank

Ένας επαγγελματίας δολοφόνος ανακαλύπτει ότι ένας αντίπαλός του τον έχει δηλητηριάσει και η μοναδική του σωτηρία είναι να κρατάει την αδρεναλίνη του σε υψηλά επίπεδα.
ΣΚΑΪ 23:45

Saint Judy

Στην πρώτη της υπόθεση, η δικηγόρος μεταναστευτικού δικαίου Τζούντι Γουντ εκπροσωπεί μια γυναίκα η οποία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα της, αφού εκδιώχθηκε από τους Ταλιμπάν επειδή άνοιξε ένα σχολείο για κορίτσια. Ενώ προσπαθεί να ισορροπήσει τη ζωή της ως ανύπαντρη μητέρα, η Τζούντι δίνει σκληρές μάχες μέσα και έξω από τα δικαστήρια, σώζοντας όχι μόνο τη ζωή της πελάτισσάς της, αλλά αλλάζοντας και τη νομοθεσία ασύλου στις ΗΠΑ.
STAR 01:30

The Doorman

Μια πρώην πεζοναύτης θα κάνει τα πάντα για να σώσει τη ζωή της αδελφής και της οικογένειά της, όταν μια ομάδα ληστών βάζουν στο στόχαστρό τους ένα πολυκατάστημα στη Νέα Υόρκη.
ΕΡΤ1 00:00

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