Ματιές στα media: Ξεχωρίζουν σήμερα…

Έγκληµα στο Κολωνάκι

Όταν ο ζωγράφος Νάσος Καρνέζης βρίσκεται νεκρός και η αστυνοµία συλλαµβάνει τον χρηµατιστή Φλωρά, ο ∆ηµήτρης, γιος από τον πρώτο γάµο του, αποφασίζει να βρει τον πραγµατικό δολοφόνο.

ΕΡΤ1 20:15

Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες

Σε µια από τις πιο καλογραµµένες κωµωδίες του παλιού ελληνικού σινεµά, δύο φιλήσυχοι συγχωριανοί που κατάγονται από εχθρικές µεταξύ τους οικογένειες πιέζονται να συνεχίσουν τη βεντέτα.

ΑΝΤ1 22:00

Στα Όρια του Αύριο

Edge of Tomorrow

Πολεµώντας στις ακτές της Γαλλίας ενάντια σε εξωγήινους, ένας στρατιώτης σκοτώνεται στην πρώτη του µάχη. Γυρίζει όµως ξανά και ξανά πίσω στο χρόνο ξαναζώντας την ίδια ηµέρα και προσπαθώντας να εκπαιδευτεί όσο καλύτερα µπορεί για να αλλάξει τη µοίρα του.

OPEN 20:50

Το Νησί της Αποπλάνησης Serenity

Ο ιδιοκτήτης ενός αλιευτικού ο οποίος έχει αποσυρθεί σε ένα νησάκι της Καραϊβικής δέχεται την επίσκεψη της πρώην συζύγου του, η οποία του προτείνει να δολοφονήσει τον βίαιο, πλούσιο νυν άντρα της.

ΣΚΑΪ 22:00