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Τετάρτη, 3 Ιουνίου, 2026
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Ματιές στα Media

Ματιές στα Media: Ξεχωρίζουν σήμερα…

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Gran Torino

Ο Γουόλτ Κοβάλσκι, βετεράνος του πολέµου της Κορέας, βλέπει τη γειτονιά του να κατακλύζεται από Ασιάτες µετανάστες. Χήρος και σε απόσταση από τα παιδιά του, θα συνάψει µια απροσδόκητα φιλική σχέση µε τον νεαρό Κορεάτη γείτονά του, όταν ο τελευταίος θα επιχειρήσει να κλέψει την πολύτιµη Ford Gran Torino του.
OPEN 20:50

Ο Νανούκ του Βορρά

Nanook of the North

Ένας χρόνος στη ζωή του Νανούκ, ενός Ινουίτ Εσκιµώου, και της οικογένειάς του, που ζουν στον Αρκτικό Κύκλο. Ανταλλαγές, κυνήγι, ψάρεµα και µετακινήσεις µιας οµάδας που δεν την έχει αγγίξει καθόλου η βιοµηχανική ανάπτυξη.
ΒΟΥΛΗ 00:00

Μην Εµπιστεύεσαι Κανέναν

The Cold Light of Day

Ένας νεαρός Αµερικανός χρηµατιστής πηγαίνει διακοπές στην Ισπανία µε την οικογένειά του. Εκείνη όµως απάγεται από µυστικούς πράκτορες και ο ίδιος βρίσκεται µπλεγµένος σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι κατασκόπων.
ΣΚΑΪ 21:40

 

Ξύπνα Βασίλη


Ο συντηρητικών πεποιθήσεων Βασίλης, που αγοράζει συνέχεια λαχεία, διαπληκτίζεται διαρκώς µε τον αριστερό συνάδελφό του, Μάνο. Η αδερφή του Βασίλη ερωτεύεται τον Μάνο και τον παντρεύεται, ενώ το ζευγάρι κερδίζει ένα λαχείο που είχε αρνηθεί να αγοράσει ο Βασίλης. Αυτό τον στέλνει στο ψυχιατρείο, ενώ όταν παίρνει εξιτήριο διαπιστώνει ότι το πλούσιο ζευγάρι έχει αλλάξει πεποιθήσεις.
MEGA 23:50

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Γιάννης Γαρεδάκης
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Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
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