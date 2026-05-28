Ματιές στα media: Ξεχωρίζουν σήμερα

Μαρί Κιουρί: Η Γυναίκα που Άλλαξε τον Κόσμο
OPEN 20:50
Η ζωή της νομπελίστριας φυσικού και χημικού από τα πρώτα πειράματά της μέχρι τις ανακαλύψεις που άλλαξαν τον κόσμο όπως τον ξέραμε.
Bohemian Rhapsody
ΣΚΑΪ 21:00
Η ιστορία του Φαρούκ Μπουλσάρα, πρόσφυγα από τη Ζανζιβάρη στη Μεγάλη Βρετανία, όπου έγινε γνωστός ως ο τραγουδιστής και ηγέτης των Queen Φρέντι Μέρκιουρι.
Οι Διαρρήκτες Way Down
ΕΡΤ1 00:00
Η τράπεζα της Ισπανίας στεγάζεται σε ένα ιστορικό κτήριο, που δεν έχει χάρτη ή αποθηκευμένα δεδομένα της ασφάλειάς της. Ένας νεαρός ιδιοφυής μηχανικός, ο Θομ, μαθαίνει ότι ένας θρυλικός θησαυρός πρόκειται να φυλαχθεί στο χρηματοκιβώτιο της τράπεζας για μόλις δέκα ημέρες και είναι αποφασισμένος να καταφέρει το ακατόρθωτο: να ληστέψει την τράπεζα.
Έκρηξη Θυμού Unhinged
STAR 23:30
Η Ρέιτσελ είναι χωρισμένη μητέρα ενός αγοριού, η οποία μια μέρα που έχει αργήσει για τη δουλειά της τσακώνεται στα φανάρια με έναν άλλο οδηγό αυτοκινήτου. Εκείνος, όμως, είναι ένας ψυχοπαθής δολοφόνος, ο οποίος αρχίζει να την καταδιώκει.