Ματιές στα Media – Ξεχωρίζουν σήμερα

Η Αρπαγή/ Taken

Όταν η κόρη του Μπράιαν Μιλς, πρώην µυστικού πράκτορα, απάγεται από την αλβανική µαφία του Παρισιού, εκείνος είναι ο µόνος που µπορεί να τη σώσει.

ΣΚΑΪ 21:00

=

Λόγια και Εικόνες/ Words and Pictures

Ένας καθηγητής λογοτεχνίας και µια καθηγήτρια εικαστικών µονοµαχούν σε ένα ακαδηµαϊκό ντιµπέιτ του κολεγίου τους πάνω στο ποια από τις δύο τέχνες είναι ανώτερη.

OPEN 20:50

=

Η Νικήτρια/ Soul Surfer

Σ’ αυτήν τη δραµατοποίηση µιας πραγµατικής ιστορίας, µια έφηβη σέρφερ χάνει το ένα της χέρι µετά από µια επίθεση καρχαρία, αλλά χάρη στην υποστήριξη των γονιών της και µιας χριστιανικής οµάδας νέων επανέρχεται στον πρωταθλητισµό.

ΕΡΤ2 21:30

=

Οι Ρυθµιστές/ Adjustment Bureau

Μια οµάδα µυστηριωδών αντρών που ελέγχουν το µέλλον θα επιχειρήσει να εµποδίσει την ερωτική σχέση ενός ανερχόµενου πολιτικού και µιας ταλαντούχας µπαλαρίνας.

STAR 23:40