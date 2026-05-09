Ματιές στα Media – Ξεχωρίζουν σήμερα

Η Άλλη Γυναίκα

The Other Woman

Όταν η Κάρλι, µια δυναµική δικηγόρος, ανακαλύπτει πως ο άντρας που ερωτεύτηκε είναι παντρεµένος, γίνεται έξω φρενών. Τα χάνει όµως εντελώς όταν γνωρίζει τη σύζυγό του, η οποία της ζητά απελπισµένα να γίνουν φίλες.

STAR 10:45

Το Κορίτσι που Εξαφανίστηκε – The Gone Girl

Όταν η γυναίκα του εξαφανίζεται µυστηριωδώς, ο Νικ Νταν παρασύρεται στον ίλιγγο µιας µιντιακής φρενίτιδας, ενώ τα στοιχεία που βγαίνουν στην επιφάνεια τον µετατρέπουν σε βασικό ύποπτο.

ΣΚΑΪ 23:00

Το Κοροϊδάκι της ∆εσποινίδος

O έντιµος Γρηγόρης έχει σαγηνευτεί από την κακοµαθηµένη κόρη του αφεντικού του. Κάποια στιγµή τού κάνει κι εκείνη τα γλυκά µάτια για να τον περιπαίξει. Ο Γρηγόρης όµως πέφτει στην παγίδα.

ΕΡΤ1 20:30

Καν’ Το Όπως ο Μπέκαµ

Μια νεαρή Ινδή που ζει στο Λονδίνο κι έχει ως ίνδαλµά της τον Μπέκαµ, προπονείται κρυφά από τους γονείς της σε τοπική οµάδα γυναικείου ποδοσφαίρου, κάτι ανεπίτρεπτο για τα παραδοσιακά ινδικά ήθη.

ΕΡΤ2 21:30